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सरकार ने इस जिले में 30 शिक्षक किए नियमित, दो साल की सेवा के बाद मिला स्थायी दर्जा

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के 30 शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर दी हैं. इनमें 17 जेबीटी (JBT) और 13 सीएंडवी (C&V) शिक्षक शामिल हैं. लंबे समय से अनुबंध आधार पर कार्यरत इन शिक्षकों को अब स्थायी दर्जा मिलने से उनके बीच खुशी का माहौल है. यह निर्णय सरकार के निर्देशों और विभागीय प्रक्रिया के तहत लिया गया है.

दो साल की सेवा के बाद मिला स्थायी दर्जा

शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2026 तक लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें नियमित किया गया है. यह फैसला कार्मिक विभाग के निर्देश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की मंजूरी और जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. सभी शिक्षकों को संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-9 (न्यूनतम 35,600 रुपये) में रखा गया है.

सेवा शर्तों में भी हुआ बदलाव

नियमित होने के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तहत मानी जाएंगी. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि और अन्य जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं. आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमित किए गए शिक्षकों को शुरुआती समय में परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा. जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं प्रदेश में कहीं भी ली जा सकती हैं. साथ ही यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.