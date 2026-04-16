सरकार ने इस जिले में 30 शिक्षक किए नियमित, दो साल की सेवा के बाद मिला स्थायी दर्जा
नियमित होने के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तहत मानी जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:38 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के 30 शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर दी हैं. इनमें 17 जेबीटी (JBT) और 13 सीएंडवी (C&V) शिक्षक शामिल हैं. लंबे समय से अनुबंध आधार पर कार्यरत इन शिक्षकों को अब स्थायी दर्जा मिलने से उनके बीच खुशी का माहौल है. यह निर्णय सरकार के निर्देशों और विभागीय प्रक्रिया के तहत लिया गया है.
दो साल की सेवा के बाद मिला स्थायी दर्जा
शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2026 तक लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें नियमित किया गया है. यह फैसला कार्मिक विभाग के निर्देश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की मंजूरी और जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. सभी शिक्षकों को संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-9 (न्यूनतम 35,600 रुपये) में रखा गया है.
सेवा शर्तों में भी हुआ बदलाव
नियमित होने के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तहत मानी जाएंगी. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि और अन्य जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं. आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमित किए गए शिक्षकों को शुरुआती समय में परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा. जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं प्रदेश में कहीं भी ली जा सकती हैं. साथ ही यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
ये जेबीटी शिक्षक हुए नियमित
जिला में जिन 17 जेबीटी शिक्षकों को नियमित किया गया है, वे सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं. इनमें श्वेता (क्यार मंगोला स्कूल), कल्पना (बारा लानी), मोनल ठाकुर (क्यारी), संजय कुमार (अरलू), तरन्नुम जहां (विक्रम का बाग), पूनम चौधरी (ज्वालापुर), कविता कुमारी (पाब-3), शिव राम (बमरार), चंद्रा वती (द्राबिल), मस्त राम (बड़वाना), सुनील कुमार (जसवी), नीलम (जब्याना), आदित्य कुमार (देवाला), राम किशन (झील), श्याम लाल (वासु), पूनम देवी (लाजवा) और रविंदर कुमार (खील स्कूल) शामिल हैं.
ये सीएंडवी शिक्षक हुए नियमित
जिला में जिन 13 सीएंडवी शिक्षकों को नियमित किया गया है, वे सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं. इनमें परवीन सकलानी (माजरा - पंजाबी शिक्षक), मंजिंदर कौर (निहालगढ़ - पंजाबी), रघुबीर सिंह (जामनीवाला - पंजाबी), गुरदीप सिंह (अजौली - पंजाबी), परविंदर सिंह (किल्लौर - डी.एम.), राकेश शर्मा (देवल टिक्करी/कुज्जी - डी.एम.), रिंकू (बर्मा पापड़ी - डी.एम.), रविंदर कुमार (कथवार - डी.एम.), गायत्री देवी (जामनी/सुरला - डी.एम.), कृष्णा देवी (शरगांव - उर्दू), धर्मपाल (बकरास - ओ.टी.), रणजीत सिंह (टोका नगला - ओ.टी.) और लेख राम (बथाऊधार - ओ.टी.) शामिल हैं.
जिला शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक सिरमौर राजीव ठाकुर ने बताया, "विभाग द्वारा पात्र पाए गए 17 जे.बी.टी. और 13 सीएंडवी शिक्षकों को नियमित किया गया है. इस प्रक्रिया के तहत सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं." उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षकों के नियमित होने से विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. विद्यार्थियों को इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा.
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