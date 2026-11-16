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सिरखड्ड मामला: मृतक छात्राओं के परिजनों से मिले मंत्री राजेश धर्माणी, बोले- बच्चों की मानसिक स्थिति समझना जरूरी

मृतक छात्राओं के परिजनों से मिलते मंत्री राजेश धर्माणी ( ETV Bharat )

घुमारवीं: बिलासपुर जिले सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगाने वाली दो छात्राओं की मौत के बाद बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी भावनात्मक परेशानियों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सोमवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दोनों छात्राओं के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया. वहीं, शिक्षाविद् प्रवेश चंदेल ने भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "कम उम्र में बच्चों का इस तरह के कदम उठाना पूरे समाज को झकझोर कर रख देता है. घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही वह लगातार संबंधित लोगों के संपर्क में हैं. फिलहाल घटना के पीछे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे".

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो गया है. माता-पिता को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें कभी भी उपेक्षित महसूस नहीं होने देना चाहिए. बच्चों के व्यवहार में आने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है. शिक्षकों से भी आग्रह किया कि यदि किसी बच्चे के व्यवहार में असामान्य बदलाव नजर आता है तो उसकी अनदेखी न करें और जरूरत पड़ने पर उसकी काउंसलिंग करवाएं. मृतक छात्रा के परिजन को ढांढस बंधाते हुए मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat) राजेश धर्माणी ने कहा कि बच्चों को अपनी परेशानियां परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के साथ साझा करनी चाहिए. मानसिक तनाव या किसी तरह की परेशानी होने पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सकों की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद भरने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है. वहीं, शिक्षाविद् प्रवेश चंदेल ने कहा कि बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को नजरअंदाज करना कई बार गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है. अभिभावकों को बच्चों के साथ सख्ती के बजाय दोस्त बनकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर और झिझक के अपने मन की बात साझा कर सकें. उन्होंने कहा कि जब बच्चे अभिभावकों से बातचीत करने से बचने लगें या अपनी परेशानियां किसी के साथ साझा न करें तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.