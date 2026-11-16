सिरखड्ड मामला: मृतक छात्राओं के परिजनों से मिले मंत्री राजेश धर्माणी, बोले- बच्चों की मानसिक स्थिति समझना जरूरी
मृतक छात्राओं के परिजनों को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बंधाया ढांढस. उन्होंने कहा आज बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:08 PM IST
घुमारवीं: बिलासपुर जिले सिरखड्ड पुल से खड्ड में छलांग लगाने वाली दो छात्राओं की मौत के बाद बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी भावनात्मक परेशानियों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सोमवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दोनों छात्राओं के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया. वहीं, शिक्षाविद् प्रवेश चंदेल ने भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया.
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "कम उम्र में बच्चों का इस तरह के कदम उठाना पूरे समाज को झकझोर कर रख देता है. घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही वह लगातार संबंधित लोगों के संपर्क में हैं. फिलहाल घटना के पीछे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे".
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो गया है. माता-पिता को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें कभी भी उपेक्षित महसूस नहीं होने देना चाहिए. बच्चों के व्यवहार में आने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है. शिक्षकों से भी आग्रह किया कि यदि किसी बच्चे के व्यवहार में असामान्य बदलाव नजर आता है तो उसकी अनदेखी न करें और जरूरत पड़ने पर उसकी काउंसलिंग करवाएं.
राजेश धर्माणी ने कहा कि बच्चों को अपनी परेशानियां परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के साथ साझा करनी चाहिए. मानसिक तनाव या किसी तरह की परेशानी होने पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सकों की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद भरने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है.
वहीं, शिक्षाविद् प्रवेश चंदेल ने कहा कि बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को नजरअंदाज करना कई बार गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है. अभिभावकों को बच्चों के साथ सख्ती के बजाय दोस्त बनकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर और झिझक के अपने मन की बात साझा कर सकें. उन्होंने कहा कि जब बच्चे अभिभावकों से बातचीत करने से बचने लगें या अपनी परेशानियां किसी के साथ साझा न करें तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों के मन में ऐसी परेशानियां और भावनात्मक उथल-पुथल चल रही होती है, जिन्हें वे किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते. उन्हें डर रहता है कि परिवार को अपनी गलती या परेशानी बताने पर क्या प्रतिक्रिया मिलेगी. ऐसे में बच्चों के मन से डर निकालना जरूरी है, ताकि वे खुलकर अपनी बात रख सकें. प्रवेश चंदेल ने कहा कि कई बार व्यक्ति कुछ ही मिनटों में भावनात्मक दबाव में आकर आत्मघाती कदम उठा लेता है. इसलिए समय रहते बच्चों की परेशानियों को समझना और उनका समाधान करना बेहद जरूरी है.
प्रवेश चंदेल ने स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि काउंसलर बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझकर उनकी मदद कर सकते हैं. कई बार अभिभावकों और शिक्षकों को भी बच्चों के व्यवहार में बदलाव के पीछे छिपे कारण समझ नहीं आते. ऐसे में स्कूलों में काउंसलर की मौजूदगी बच्चों को अपनी समस्याएं साझा करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध करवा सकती है.
उन्होंने कहा कि बच्चों में धैर्य की कमी और पारिवारिक एवं सामाजिक तनाव भी उनकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं. कई बच्चे अपनी समस्याएं किसी से नहीं कहते. ऐसे में परिवार, शिक्षक और समाज को मिलकर ऐसा माहौल तैयार करना होगा, जहां बच्चे बिना डर और संकोच के अपनी बात रख सकें. बच्चों को उचित मार्गदर्शन, अपनापन और भावनात्मक सहयोग देना समय की जरूरत है.
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