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सिरगिट्टी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कार में खेल रहे थे सट्टा

बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कैश, मोबाइल फोन और कार सहित लगभग 17 लाख रुपये का सामान जब्त किया.

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बिलासपुर आईपीएल सट्टा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: सिरगिट्टी पुलिस और एसीसीयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सिरगिट्टी पुलिस की आईपीएल बेटिंग पर कार्रवाई

शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुम्बर पेट्रोल पंप के पास एक सफेद रंग की क्रेटा कार में कुछ लोग मोबाइल के जरिए सट्टा संचालित कर रहे हैं.

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कार में आईपीएल सट्टा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर गाड़ी के आस-पास घेराबंदी कर तीन लोगो को पकड़. जांच के दौरान कार में सवार तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन चेक किए गए, जिनमें व्हाट्सएप के माध्यम से आईपीएल मैचों पर हार-जीत का दांव लगाते हुए सट्टा खिलाने के साक्ष्य मिले.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

गिरफ्तार आरोपियों में रामेश्वर गुप्ता बाजार पारा गनियारी, दीपचंद सोनकर देवरीखुर्द और सीताराम साहू कीर्तिनगर सिरगिट्टी शामिल हैं.

आरोपियों ने किया सट्टा नेटवर्क का खुलासा

सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया की आरोपियों के पास से 5,01,300 रुपये कैश, चार मोबाइल फोन और लगभग 10 लाख रुपये कीमत की क्रेटा कार CG10BD 8888 जब्त की है. कुल राशिलगभग 1700000 है. पूछताछ में आरोपियों ने सट्टा खिलाने की बात स्वीकार किया है. साथ ही अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनके नेटवर्क की जानकारी मिली है, जिसकी जांच जारी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

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