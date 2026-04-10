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सिरौलीकलां पालिका चुनाव मामला, हाईकोर्ट हुआ सख्त, मांगे सवालों के जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के किच्छा सिरौलीकलां में नगर पालिका का चुनाव अभी तक राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार के द्वारा नहीं करने की मांग को लेकर दायर याचिका याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि 16 अप्रैल तक कोर्ट के आदेश का कितना अनुपालन हुआ है? उसपर राज्य निर्वाचन आयोग साथ मे सरकार ने क्या निर्णय लिया है? उसपर स्थिति से अवगत कराएं. खंडपीठ ने कहा अगर आदेश के मुताबिक निर्णय नहीं लिया गया तो सचिव चुनाव आयोग और सचिव अर्बन 16 अप्रैल को 12 बजे कोर्ट में पेश हों.

मामले के अनुसार, उधम सिंह नगर के किच्छा सिरौली कलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था. जिसमें सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया और आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था. वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 और 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 को भी शामिल किया गया. फिर हटा दिया गया.