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सिरौली कलां पालिका चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस की राशिदा बेगम बंपर वोटों से जीती

सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव ( ETV Bharat )

ऊधम सिंह नगर जिले की सिरौली कलां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राशिदा बेगम ने शानदार जीत दर्ज की है. बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई मतगणना पूरी होने के बाद उन्हें निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया. राशिदा बेगम ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी फरहीन जहां को 1763 मतों के अंतर से पराजित किया. मतगणना शुरू होने के साथ ही दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में परिणाम को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी. अलग-अलग चरणों में मतों की गिनती आगे बढ़ने के साथ चुनावी तस्वीर साफ होती गई. अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद राशिदा बेगम की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला.