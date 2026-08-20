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सरकारीकर्मियों की बर्खास्तगी से प्रभावित हुआ झारखंड में SIR का काम, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार को लिखा पत्र

झारखंड में SIR का काम प्रभावित ( Etv Bharat )