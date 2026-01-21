ETV Bharat / state

SIR बवाल: तहसील से जेल तक कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प, कई गिरफ्तार

कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के कक्ष के सामने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी.

SIR UPROAR CHHATTISGARH
एसआईआर पर कांग्रेस का बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है. मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के साथ कांग्रेस ने मंगलवार को तहसील कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और झूमा-झपटी हो गई. इसके बाद कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया। देर रात PCC अध्यक्ष दीपक बैज खुद जेल पहुंचे और गिरफ्तार नेताओं से मुलाकात कर इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया.

तहसील कार्यालय बना सियासी अखाड़ा

कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के कक्ष के सामने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी.प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि SIR के नाम पर मतदाता सूची से सुनियोजित तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं बल्कि भाजपा के इशारे पर चलाई जा रही है. माहौल लगातार गर्म होता चला गया और तहसील कार्यालय कुछ देर के लिए पूरी तरह सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया.

SIR UPROAR CHHATTISGARH
तहसील कार्यालय में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस से झड़प, हालात हुए बेकाबू

प्रदर्शन के दौरान जब प्रशासन और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच झूमा-झपटी शुरू हो गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हालात तनावपूर्ण हो गए. काफी देर तक समझाइश देने के बावजूद जब कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

एसआईआर पर कांग्रेस का बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई बड़े नेता गिरफ्तार, सीधे सेंट्रल जेल

पुलिस ने शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पप्पू बंजारे, पंकज शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया. गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आक्रोश फैल गया और इसे सरकार की दमनकारी कार्रवाई बताया जाने लगा.

दीपक बैज पहुंचे जेल, सरकार पर साधा सीधा निशाना

रात करीब 10 बजे PCC अध्यक्ष दीपक बैज खुद सेंट्रल जेल पहुंचे और गिरफ्तार नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि SIR की आड़ में गरीब, आदिवासी, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है. दीपक बैज ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी.

SIR UPROAR CHHATTISGARH
पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की (ETV Bharat Chhattisgarh)

400 फॉर्म स्वीकार करने पर उठा बड़ा सवाल

कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की ओर से लाए गए करीब 400 दावा-आपत्ति फॉर्म एक साथ स्वीकार कर लिए गए, जबकि नियमों के मुताबिक एक समय में सिर्फ 30 से 50 फॉर्म ही लिए जा सकते हैं. कांग्रेस का कहना है कि यह खुला प्रशासनिक पक्षपात है और इससे पूरी SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

SIR UPROAR CHHATTISGARH
मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

समय-सीमा बढ़ाने की मांग, चुनाव आयोग तक पहुंचा मामला

इससे पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर SIR में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी. कांग्रेस ने तर्क दिया कि ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को दस्तावेज जुटाने और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं. यदि समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई तो बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं.

SIR UPROAR CHHATTISGARH
तहसील कार्यालय बना सियासी अखाड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजनीतिक संकेत साफ: SIR अब प्रशासनिक नहीं, सियासी संग्राम

जिस तरह कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर जेल तक संघर्ष का रास्ता अपनाया है, उससे साफ है कि SIR का मुद्दा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा और विस्फोटक मुद्दा बनने जा रहा है.

TAGGED:

एसआईआर बवाल छत्तीसगढ़
रायपुर कांग्रेस का प्रदर्शन
RAIPUR CONGRESS PROTEST ON SIR
CONGRESS WORKERS ARRESTS
SIR UPROAR CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.