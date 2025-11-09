एसआईआर: मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के घर पहुंची SIR टीम, घर-घर जाकर जुटा रहे वोटरों की जानकारी
5 दिनों में 30 लाख मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं बीएलओ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2025 at 2:18 PM IST
रायपुर: मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ ली है. रायपुर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र बांट रहे हैं. केवल पांच दिनों में प्रदेशभर में करीब 30 लाख मतदाताओं तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुका है.
मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंची बीएलओ टीम: नवा रायपुर स्थित शासकीय आवास पर बीएलओ टीम ने मुख्य सचिव विकास शील से मुलाकात की और उन्हें गणना प्रपत्र (Form-8) एवं घोषणा प्रपत्र (Annexure-4) प्रदान किए. टीम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट किए. इसी तरह से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के देवेंद्र नगर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के घर भी बीएलओ पहुंचे और वोटरों से जुड़ी जानकारी जुटाई.
5 दिनों में 30 लाख मतदाताओं तक पहुंची टीम: राज्यभर में 4 से 8 नवंबर के बीच बीएलओ ने 29 लाख 29 हजार 125 मतदाताओं तक पहुंचकर गणना फॉर्म बांटे जो तय टारगेट का लगभग 14 प्रतिशत है. राज्य में पंजीकृत 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं के बीच यह कार्य तेज़ी से जारी है.