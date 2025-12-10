ETV Bharat / state

दुर्ग में SIR सर्वे का काम पूरा, डेढ़ लाख मतदाताओं का बदला पता, 37 हजार 99 मृत

दुर्ग जिले में SIR सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. डेढ़ लाख मतदाता पुराने पते पर नहीं मिले हैं.

दुर्ग में SIR सर्वे का काम पूरा
दुर्ग : दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है. प्रशासन अब नए सिरे से मतदाताओं की जांच और वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया में जुट गया है. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि बिना किसी रुकावट के 11 दिसंबर तक तय मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने का लक्ष्य है. इसके लिए जिले के सभी 1397 बीएलओ को फॉर्म-6 वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिनके जरिए नए मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे और पात्र मतदाता अपने पोलिंग बूथ बदल सकेंगे. यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद शुरू होगी.

1 लाख 50 हजार मतदाताओं का बदला पता
आपको बता दें कि एसआईआर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार दुर्ग जिले में 37 हजार 99 मतदाता मृत पाए गए हैं. इनमें सर्वाधिक 8 हजार 956 मृत मतदाता दुर्ग शहर में दर्ज हुए हैं, जबकि भिलाई नगर में सबसे कम 4 हजार 120 मृत लोगों की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा करीब 1.50 लाख मतदाता ऐसे मिले जो अपने पुराने पते पर नहीं रहते. इन्हें स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की श्रेणी में रखा गया है. वहीं 51 हजार 59 वोटर्स ऐसे पाए गए जिनका कोई पता उपलब्ध नहीं हो सका.

6 विधानसभाओं में फॉर्म का डिजिटल लाइसेंस 100% पूरा कर लिया गया है. जिन मतदाताओं को नॉन एवं कलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया था, जैसे मृत्यु, पता परिवर्तन, सिग्नेचर से इंकार या अनुपस्थिति उन सभी का री-वेरिफिकेशन भी जारी है, ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन किया जा सके- अभिजीत सिंह, कलेक्टर दुर्ग

एसआईआर मैपिंग में यह भी सामने आया कि 4.42 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके माता-पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी मिला, जिन्हें कैटेगरी A में रखा गया है. जबकि 4.48 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका नाम 2003 में नहीं था लेकिन 2025 की सूची में शामिल है, उन्हें कैटेगरी B में स्थान मिला है. इसके अलावा 69 हजार 57 मतदाताओं का डेटा 2003 में उपलब्ध नहीं हो सका.

