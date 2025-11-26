ETV Bharat / state

SIR फॉर्म भरने वालों को क्यों मिलेगा नोटिस?, जानिए वजह

मुरादाबाद डीएम ने बताई एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, जिले में 40 फीसदी तक काम पूरा हो गया.

मुरादाबाद में SIR सर्वे की 40 प्रतिशत काम पूरा
मुरादाबाद में SIR सर्वे की 40 प्रतिशत काम पूरा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 1:14 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने SIR फॉर्म की प्रक्रिया की जानकारियां देते हुए लोगों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. मुरादाबाद में एसआईआर से संबंधित फॉर्म डिजिटाइजेशन का काम 40% के आसपास पूरा कर लिया गया है. वहीं, डीएम ने एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की है.



दिक्कत होने पर बीएलओ की मदद लें: मुरादाबाद डीएम ने बताया कि मुरादाबाद में बीएलओ ने एसआईआर फॉर्म के कलेक्शन और डिजिटलाइजेशन का काम 40% तक पूरा कर लिया है. इस संबंध में एसआईआर प्रक्रिया के लिए बीएलओ को मल्टीपल ट्रेनिंग दी गई, ताकि वह सुगमता से इस प्रक्रिया को पूर्ण करा सकें. इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो बीएलओ से समस्याओं का निदान काया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः SIR फॉर्म भरने में कौन सी गलती पहुंचा देगी जेल?, 1 साल तक कैद, जानिए

अनुज कुमार सिंह, जिलाधिकारी (Video credit: ETV Bharat)

किसे नोटिस जारी किया जाएगा: डीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा. उसका नाम वोटर लिस्ट में यथावत बना रहेगा. इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपने माता-पिता का नाम लिखकर संबंधित बीएलओ को प्रपत्र जमा कर सकता है. इसके बाद ईआओ द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस का जवाब देने के लिए लगभग 30 दिन का समय भी मिलेगा. इस दौरान व्यक्ति को अपना पहचान पत्र, माता-पिता के पहचान पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके उपरांत उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा.




अंतिम समय का इंतजार न करें: जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही यह भी अपील की जा रही है कि वह फॉर्म जमा करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार ना करें, बल्कि जल्दी से अपने फॉर्म भरकर जमा करा दें, ताकि उनका डिजिटाइजेशन किया जा सके. डीएम ने बताया कि लोगों से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि अगर उनका नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज है तो वह सिर्फ एक ही इल्यूमिनेशन फॉर्म भरें. एक से ज्यादा फॉर्म भरने की कोशिश ना करें.

उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा लोगों को एन्यूमिनेशन फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएगी. एक प्रति पर अपनी जानकारी भरनी होगी और दूसरी पर बीएलओ सिग्नेचर करके रिसीविंग उपलब्ध कराएंगे. जिलाधिकारी ने आगे बताया कि ईआरओ एवं बीएलओ पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाएंगे और आवश्यक जानकारी नागरिकों को समझाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न रह जाए, इसलिए प्रक्रिया को अधिकतम पारदर्शी और सहूलियत पूर्ण बनाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ याचिका; कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने उठाए सवाल, 26 को होगी सुनवाई

यह भी पढ़ें: यूपी में एसआईआर; बिहार परिणाम के बाद सपा ने वोटों की निगरानी के लिए बनाई स्पेशल 27 टीम

Last Updated : November 26, 2025 at 1:29 PM IST

TAGGED:

SIR IN UP
MORADABAD NEWS
एसआईआर फार्म
HOW TO FILL UP SIR FORM
SIR FORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.