SIR की यूपी में एंट्री; 1,62,486 बूथों पर चलेगा अभियान, 22 साल बाद शुरू हुई प्रक्रिया

प्रदेश में इसके पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था. 04 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से करेंगे संपर्क.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Photo Credit; Election Commission)
Published : October 28, 2025 at 10:35 AM IST

लखनऊ: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अब उत्तर प्रदेश में शुरू होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में देश के 12 राज्यों को शामिल किया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी है.

यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा. इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इसके पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था. लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 28 अक्टूबर, 2025 दिन मंगलवार से शुरू होगा.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा. 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं में वितरण किया जाएगा और भरवाकर प्राप्त किया जाएगा.

09 दिसम्बर, 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी. नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी. 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों. इसके लिए मतदेय स्थलों के सत्यापन एवं सम्भाजन की प्रक्रिया भी इस दौरान पूर्ण की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता तथा 1,62,486 मतदेय स्थल हैं. प्रदेश में 75 जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2,042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं.

