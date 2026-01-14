ETV Bharat / state

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नूंह में बड़ी बैठक, विधायक आफताब ने प्रशासन से की मतदाताओं की शंकाएं दूर करने की मांग

नूंह: नूंह जिले में चल रही एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी से मुलाकात की. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नूंह जिले का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल हुआ. बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में जीपीएस मैपिंग और उससे जुड़ी शंकाओं को दूर करना रहा. मतदाताओं में फैली आशंकाओं पर हुई विस्तृत चर्चा: विधायक आफताब अहमद ने कहा कि, "तीन दिन पहले हुए पार्टी कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त और चुनाव कार्यालय के अधिकारियों से मिलकर मतदाताओं के मन में चल रही शंकाओं को दूर किया जाए. मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद कई परिवारों में वोट कटने की आशंका बनी हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन से स्पष्ट बातचीत की गई." विधायक आफताब ने प्रशासन से की मतदाताओं की शंकाएं दूर करने की मांग (ETV Bharat) पुरानी मतदाता सूचियों को लेकर रखी गई मांग: आफताब अहमद ने कहा कि, "साल 2002 से पहले जिन परिवारों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनसे 2024 में भी संपर्क किया जा रहा है. इसके अलावा 2001 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हें भी जोड़ने की मांग बैठक में रखी गई. 40 साल से ऊपर के मतदाताओं का डेटा पुराने सॉफ्टवेयर में स्वीकार नहीं हो पा रहा था, इस समस्या को भी अधिकारियों के सामने रखा गया."