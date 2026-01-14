एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नूंह में बड़ी बैठक, विधायक आफताब ने प्रशासन से की मतदाताओं की शंकाएं दूर करने की मांग
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विधायक आफताब अहमद ने प्रशासन से मुलाकात की.
Published : January 14, 2026 at 3:44 PM IST
नूंह: नूंह जिले में चल रही एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी से मुलाकात की. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नूंह जिले का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल हुआ. बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में जीपीएस मैपिंग और उससे जुड़ी शंकाओं को दूर करना रहा.
मतदाताओं में फैली आशंकाओं पर हुई विस्तृत चर्चा: विधायक आफताब अहमद ने कहा कि, "तीन दिन पहले हुए पार्टी कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त और चुनाव कार्यालय के अधिकारियों से मिलकर मतदाताओं के मन में चल रही शंकाओं को दूर किया जाए. मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद कई परिवारों में वोट कटने की आशंका बनी हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन से स्पष्ट बातचीत की गई."
पुरानी मतदाता सूचियों को लेकर रखी गई मांग: आफताब अहमद ने कहा कि, "साल 2002 से पहले जिन परिवारों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनसे 2024 में भी संपर्क किया जा रहा है. इसके अलावा 2001 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हें भी जोड़ने की मांग बैठक में रखी गई. 40 साल से ऊपर के मतदाताओं का डेटा पुराने सॉफ्टवेयर में स्वीकार नहीं हो पा रहा था, इस समस्या को भी अधिकारियों के सामने रखा गया."
जीपीएस मैपिंग की स्थिति और प्रशासन का आश्वासन: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, "जीपीएस मैपिंग की कोई अंतिम तिथि तय नहीं है और यह प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही है. फिलहाल नूंह विधानसभा में लगभग 68 प्रतिशत, फिरोजपुर झिरका में 70 प्रतिशत और पुनहाना विधानसभा में करीब 66 प्रतिशत मतदाताओं की पारिवारिक मैपिंग पूरी हो चुकी है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि अधिक से अधिक मतदाताओं को इसमें शामिल किया जाएगा."
"वोट कटने की मंशा नहीं, अधिकार सुरक्षित रहेगा": विधायक आफताब अहमद ने स्पष्ट कहा, “प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि वोट काटने की कोई मंशा नहीं है. कोशिश यही होगी कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे. यदि दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उन्हें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन किसी को भी उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा.”
राजनीतिक दलों और जनता को दी जाएगी नियमित जानकारी: बैठक में यह भी तय हुआ कि राजनीतिक दलों को समय-समय पर जानकारी दी जाएगी और लोक संपर्क विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा. ताकि आम लोग जागरूक रहें और किसी भी तरह की गलतफहमी में न आएं. लोगों से अपील की गई कि वे अपनी समस्याएं प्रशासन के साथ साझा करें.
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद: इस बैठक में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी, लोक संपर्क विभाग के अधिकारी सुरेंद्र बजाड़ और चुनाव कार्यालय के अधिकारी हुड्डा उपस्थित रहे.
