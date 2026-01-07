ETV Bharat / state

SIR रिपोर्ट से यूपी बीजेपी भी हैरान ! वोटर लिस्ट अपडेट कराने में लगाएगी पूरा जोर

SIR ने बढ़ाया यूपी बीजेपी के लिए सिरदर्द. ( ETV Bharat )

लखनऊ: एसआईआर (SIR) में 2.89 करोड़ वोटरों के गायब होने के बाद यूपी बीजेपी के कर्ताधर्ताओं के माथे पर लकीरें बन गई हैं. अब बीजेपी राज्य के करीब 1.65 लाख बूथों पर फॉर्म 16 भिजवा रही है, ताकि वोटर जुड़वाए जा सकें. इतना ही नहीं 18 साल की उम्र पा चुकी युवा पीढ़ी और नए बसे लोगों को वोटर बनवाए जाने पर जोर देने की पूरी तैयारी चल रही है. बीजेपी अब इसको लेकर बड़ा अभियान चलाएगी. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है. चुनाव आयोग ने 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है. इसमें प्रदेश से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. बता दें कि पहले कुल मतदाता लगभग 15.44 करोड़ थे, जो अब घटकर 12.55 करोड़ रह गए हैं. इनमें से 46 लाख से ज्यादा नाम ऐसे लोगों के थे, जो मृत हो चुके थे. इस बड़े पैमाने पर नाम कटने से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है. खासकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है. एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के लिए बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर सर्वे किया था. कई जगहों पर दस्तावेजों की कमी, पते में बदलाव या अन्य कारणों से नाम हटाए गए. विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि इससे लाखों असली मतदाताओं का नुकसान हो रहा है. कुछ नेता खुद भी दावा कर रहे हैं कि उनके और उनके परिवार के नाम सूची से गायब हो गए, जबकि उनके पास सभी जरूरी कागजात मौजूद हैं. इस स्थिति से बीजेपी के कर्ताधर्ता भी परेशान दिख रहे हैं.