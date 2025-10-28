ETV Bharat / state

आज से राजस्थान में SIR की शुरुआत , जानिए पूरा शेड्यूल और जरूरी दस्तावेज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ( फाइल फोटो )

जयपुर : राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है. इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, ताकि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हो सकें और त्रुटियों को सुधारा जा सके. राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है. सोमवार रात 12 बजे के बाद राज्य की मतदाता सूची को “फ्रीज” कर दिया गया है, जिसके बाद अब संशोधन का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार होगा. इस प्रक्रिया में बूथ स्तर तक जाकर मतदाता विवरण की जांच की जाएगी. इसे भी पढ़ें: SIR को लेकर बोले गहलोत, लोगों के मन में वोट का अधिकार छीने जाने की आशंका राजस्थान में SIR का शेड्यूल : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी गई हैं. कार्यक्रम के शेड्यूल के अनुसार, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद घर-घर जाकर एन्यूमरेशन यानी मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी. इस दौरान नागरिक अपने नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे. नोटिस फेज (वेरिफिकेशन) 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.