आज से राजस्थान में SIR की शुरुआत , जानिए पूरा शेड्यूल और जरूरी दस्तावेज
आज से राजस्थान में SIR का आगाज हो रहा है. देर रात 12 बजे प्रदेश की मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है.
जयपुर : राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है. इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, ताकि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हो सकें और त्रुटियों को सुधारा जा सके.
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है. सोमवार रात 12 बजे के बाद राज्य की मतदाता सूची को “फ्रीज” कर दिया गया है, जिसके बाद अब संशोधन का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार होगा. इस प्रक्रिया में बूथ स्तर तक जाकर मतदाता विवरण की जांच की जाएगी.
राजस्थान में SIR का शेड्यूल : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी गई हैं. कार्यक्रम के शेड्यूल के अनुसार, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद घर-घर जाकर एन्यूमरेशन यानी मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी. इस दौरान नागरिक अपने नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे. नोटिस फेज (वेरिफिकेशन) 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.
- प्रिंटिंग और ट्रेनिंग - 28 अक्टूबर से 3 नवंबर
- घर-घर जाकर एन्यूमरेशन - 4 नवंबर से 4 दिसंबर
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन - 9 दिसंबर
- आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि - 9 दिसंबर से 8 जनवरी
- नोटिस फेज (वेरिफिकेशन) - 9 दिसंबर 2025-31 जनवरी 2026
- फाइल वोटर लिस्ट का प्रकाशन - 7 फरवरी 2026
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इस बार SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूट न जाए. निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अपडेट बनाना है.
राजस्थान में मतदाताओं की स्थिति : वर्तमान (2025) मतदाता सूची के अनुसार, राजस्थान में कुल 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं. इनकी जांच राज्यभर में तैनात 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की तरफ से की जाएगी. इनमें से लगभग 2.61 करोड़ मतदाता 40 साल से अधिक आयु के हैं, जिनमें से 77 प्रतिशत की मैपिंग पूरी हो चुकी है वहीं, 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, जिनकी मैपिंग का काम फिलहाल जारी है. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और BLO के सत्यापन में सहयोग करें.
SIR के लिए जरूरी 12 दस्तावेज : मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए पात्र नागरिकों को पहचान और निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.
- सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की आईडी या PPO
- 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/बैंक/डाकघर/LIC की आईडी या प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- वन अधिकार (Forest Right) प्रमाण पत्र
- बोर्ड या विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- स्थानीय निकाय (नगर पालिका या ग्राम पंचायत) से जारी फैमिली रजिस्टर
- जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज (जहां उपलब्ध)
- आधार कार्ड
- जमीन या मकान के आवंटन का पत्र