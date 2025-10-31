ETV Bharat / state

यूपी में क्या है SIR की प्रक्रिया, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए; चुनाव आयोग अधिकारी ने बताया पूरा शेड्यूल

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों से बातचीत कर रहा है. 4 नवंबर से घर-घर बीएलओ पहुंचेंगे. 7 दिसंबर 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग का दावा है, कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल तरीके से संपन्न की जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है. 4 नवंबर से बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे. बीएलओ प्रत्येक घर जाएंगे, वर्तमान वोटर को फॉर्म देंगे और उनसे दो प्रतियों में भरा हुआ फॉर्म वापस लेंगे. एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेगा और दूसरी मतदाता को देगा. मतदाता की अनुपस्थिति में परिवार का कोई सदस्य है, तो वह रिश्ते का उल्लेख करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी का विशेष इंटरव्यू. (Video Credit: ETV Bharat) जाति-धर्म के आधार पर काम नहीं: निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की जाति या धर्म का रिकॉर्ड चुनाव आयोग नहीं रखता. न ही इस आधार पर काम किया जाता है. यह नियुक्तियां राज्य सरकार करती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी पर पक्षपात या गड़बड़ी के आरोप साबित होते हैं, तो निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता है. पारदर्शिता से होगी प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में पारदर्शिता और प्रक्रिया पर चर्चा हुई. कई दलों ने सुझाव दिया कि बीएलओ हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते, इसलिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पूरे देश में एक समान हैं. यूपी में इसे और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी वोटर सूची से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि वृद्ध और असहाय मतदाताओं की मदद के लिए वॉलिंटियर्स तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है, कि वे हर बूथ पर, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें, ताकि बीएलओ और दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बना रहे.