यूपी में क्या है SIR की प्रक्रिया, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए; चुनाव आयोग अधिकारी ने बताया पूरा शेड्यूल
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों से बातचीत कर रहा है. 4 नवंबर से घर-घर बीएलओ पहुंचेंगे. 7 दिसंबर 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग का दावा है, कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल तरीके से संपन्न की जाएगी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है. 4 नवंबर से बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे.
बीएलओ प्रत्येक घर जाएंगे, वर्तमान वोटर को फॉर्म देंगे और उनसे दो प्रतियों में भरा हुआ फॉर्म वापस लेंगे. एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेगा और दूसरी मतदाता को देगा. मतदाता की अनुपस्थिति में परिवार का कोई सदस्य है, तो वह रिश्ते का उल्लेख करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है.
जाति-धर्म के आधार पर काम नहीं: निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की जाति या धर्म का रिकॉर्ड चुनाव आयोग नहीं रखता. न ही इस आधार पर काम किया जाता है. यह नियुक्तियां राज्य सरकार करती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी पर पक्षपात या गड़बड़ी के आरोप साबित होते हैं, तो निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता है.
पारदर्शिता से होगी प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में पारदर्शिता और प्रक्रिया पर चर्चा हुई. कई दलों ने सुझाव दिया कि बीएलओ हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते, इसलिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पूरे देश में एक समान हैं. यूपी में इसे और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी वोटर सूची से वंचित न रहे.
उन्होंने बताया कि वृद्ध और असहाय मतदाताओं की मदद के लिए वॉलिंटियर्स तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है, कि वे हर बूथ पर, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें, ताकि बीएलओ और दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बना रहे.
पहले चरण में कोई दस्तावेज नहीं चाहिए: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में जब बीएलओ घर-घर जाएंगे, तो किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा.
बाद में, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं होगा, उन्हें आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. उस स्थिति में पहचान के लिए घोषित किए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.
क्या दस्तावेज जरुरी है: उन्होंने बताया कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें 2003 की लिस्ट की फोटोकॉपी देनी होगी. अगर नाम नहीं है, तो दिए गए 11 में से कोई 1 दस्तावेज देना होगा.
जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना एक दस्तावेज या माता-पिता का एक दस्तावेज जमा करना होगा. जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना एक दस्तावेज या माता-पिता का एक दस्तावेज जमा करना होगा.
मान्य दस्तावेजों की सूची: चुनाव आयोग के मुताबिक, जन्म प्रमाण-पत्र, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात, जाति प्रमाण-पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी ID या प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, परिवार रजिस्टर की नकल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रविष्टि, वन अधिकार प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज मान्य हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, उनकी पूरी जानकारी बूथ स्तर से लेकर विधानसभा, जिले और राज्य स्तर तक रखी जाएगी. प्रत्येक बूथ पर यह भी अंकित किया जाएगा कि किस वजह से मतदाता का नाम शामिल नहीं हो पाया.
वह अनुपस्थित रहा या मृत्यु हो गई, डुप्लीकेट नाम है या स्थान परिवर्तन के कारण नाम नहीं आया, यह सब दर्ज होगा. आयोग का उद्देश्य है कि एक भी योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे. मतदाता सूची को वीडीओ कार्यालय, नगर निकायों और वेबसाइट पर देखा जा सकेगा.
