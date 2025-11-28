ETV Bharat / state

गाजियाबाद में SIR की प्रक्रिया जारी, 12.5 लाख इंडस्ट्रियल लेबर बने चुनैती

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में SIR को रफ्तार देने के लिए जिलाधिकारी समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने 20-20 BLO को गोद लिया है. गुरुवार को SIR में लापरवाही बरतने वाले BLO पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जहां एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा लापरवाह BLO पर सख्ती दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना काम समय से पहले पूर्ण करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है. 20 BLO ने समय से पहले अपना काम पूरा कर लिया है. समय से पहले काम करने वाली प्रत्येक बीएलओ को 10 हजार रुपये की राशि और तीन दिन का फाइव स्टार होटल में वेकेशन पैकेज दिया जाएगा.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, गाजियाबाद में 28.37 लाख से अधिक मतदाता है. 27 नवंबर, 2025 तक तकरीबन 9.5 लाख मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है. जिला प्रशासन की टीम SIR की प्रक्रिया को लगातार मॉनिटर कर रही है. जिले के हर अधिकारी और कर्मचारियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगाया गया है.

उनके मुताबिक, गाजियाबाद जनपद में तकरीबन 12.50 लाख से अधिक इंडस्ट्रियल लेबर हैं. इसमें से बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं. हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है. अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में अपना वोट रखना चाहते हैं. विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से इंडस्ट्रियल लेबर से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने बताया, SIR की प्रक्रिया को समय अवधि में पूरी करने के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है. उनसे अनुरोध किया गया है कि बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय करें, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है.

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी (ETV Bharat)

पदाधिकारियों के साथ बैठक: उन्होंने आगे बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (गाजियाबाद इकाई), इंडस्ट्री एसोसिएशन, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार संगठन आदि के पदाधिकारियों के साथ SIR को लेकर बैठक की गई. सभी को पत्र भी लिखा गया है, ताकि वह अपने यहां काम करने वाले लोगों का फार्म भरवाने में सहयोग कर सकें. मिसिंग वोटर को लेकर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा. BLO की ओर से मिसिंग वोटर्स की लिस्ट तैयार की गई है. विशेष अभियान के तहत जिले में सभी BLO अपने बूथ पर और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिसिंग वोटर की लिस्ट को प्रदर्शित करेंगे.