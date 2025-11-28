गाजियाबाद में SIR की प्रक्रिया जारी, 12.5 लाख इंडस्ट्रियल लेबर बने चुनैती
जिलाधिकारी ने कहा SIR की प्रक्रिया को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है. सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने 20-20 बीएलओ को गोद लिया है.
Published : November 28, 2025 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में SIR को रफ्तार देने के लिए जिलाधिकारी समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने 20-20 BLO को गोद लिया है. गुरुवार को SIR में लापरवाही बरतने वाले BLO पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जहां एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा लापरवाह BLO पर सख्ती दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना काम समय से पहले पूर्ण करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है. 20 BLO ने समय से पहले अपना काम पूरा कर लिया है. समय से पहले काम करने वाली प्रत्येक बीएलओ को 10 हजार रुपये की राशि और तीन दिन का फाइव स्टार होटल में वेकेशन पैकेज दिया जाएगा.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, गाजियाबाद में 28.37 लाख से अधिक मतदाता है. 27 नवंबर, 2025 तक तकरीबन 9.5 लाख मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है. जिला प्रशासन की टीम SIR की प्रक्रिया को लगातार मॉनिटर कर रही है. जिले के हर अधिकारी और कर्मचारियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगाया गया है.
उनके मुताबिक, गाजियाबाद जनपद में तकरीबन 12.50 लाख से अधिक इंडस्ट्रियल लेबर हैं. इसमें से बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं. हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है. अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में अपना वोट रखना चाहते हैं. विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से इंडस्ट्रियल लेबर से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने बताया, SIR की प्रक्रिया को समय अवधि में पूरी करने के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है. उनसे अनुरोध किया गया है कि बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय करें, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है.
पदाधिकारियों के साथ बैठक: उन्होंने आगे बताया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (गाजियाबाद इकाई), इंडस्ट्री एसोसिएशन, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार संगठन आदि के पदाधिकारियों के साथ SIR को लेकर बैठक की गई. सभी को पत्र भी लिखा गया है, ताकि वह अपने यहां काम करने वाले लोगों का फार्म भरवाने में सहयोग कर सकें. मिसिंग वोटर को लेकर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा. BLO की ओर से मिसिंग वोटर्स की लिस्ट तैयार की गई है. विशेष अभियान के तहत जिले में सभी BLO अपने बूथ पर और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिसिंग वोटर की लिस्ट को प्रदर्शित करेंगे.
4 दिसंबर तक होना है पूरा: जिलाधिकारी ने कहा, अगर BLO से संपर्क करने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो जिला प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल्स से BLO का नंबर हासिल किया जा सकता है. साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल लेबर काफी अधिक है, जहां लोग शिफ्ट होते रहते हैं. ऐसे स्थिति में BLO को मतदाताओं को ढूंढने में समस्या आ रही है. ऐसे BLO को सहयोग करने के लिए नगर निगम समिति विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई. जिले ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को 20-20 बीएलओ गोद लिया है. आगामी 4 दिसंबर तक SIR का काम पूरा होना है.
बीएलओ को किया गया सम्मानित: गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से लापरवाह BLO के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया गया. जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 21 BLO पर लापरवाही के कारण FIR दर्ज कराई गई थी. अगर सभी बीएलओ अपना काम पूरा कर लेंगे तो जिला प्रशासन FIR वापस ले लेगी.
यह भी पढ़ें-
1984 सिख विरोधी दंगा: दोषी बलवान खोखर को फरलो पर रिहा करने की मांग पर दिल्ली सरकार को जवाब देने का समय मिला
दिल्ली के गौतमपुरी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला, पीड़ित की हालत गंभीर