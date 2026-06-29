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दिल्ली में कल से SIR की प्रक्रिया होगी शुरू; घर-घर जाकर फॉर्म देंगे BLO, जानें प्रक्रिया

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दिल्ली की बारी है. दरअसल, मंगलवार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर अशोक कुमार ने बताया कि 30 जून से बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देना शुरू करेंगे. प्रत्येक मतदाता को दो-दो एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें से एक इन्यूमेरेशन फॉर्म उनको भर करके बीएलओ को वापस देना होगा और उसकी स्लिप लेनी होगी. उस फॉर्म में दी गई डिटेल के आधार पर बीएलओ मतदाता की मैपिंग करेंगे. मैपिंग सही पाए जाने पर उसको सत्यापित कर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है. अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है और वह अपने वोटर लिस्ट वाले एड्रेस पर नहीं है तो उसका इन्यूमेरेशन फॉर्म पुराने पते पर ही जाएगा. लेकिन, अगर वह उपस्थित नहीं मिलेंगे तो उनकी मैपिंग नहीं होगी तो उनका वोट मतदाता सूची में नहीं आएगा.