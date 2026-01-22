ETV Bharat / state

एसआईआर प्रक्रिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उठाए सवाल, खैरागढ़ में एसडीएम से की शिकायत

जिला प्रशासन से मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, जिनके परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नाम काट दिए गए.

Muslim community raises questions
खैरागढ़ में एसडीएम से की शिकायत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 3:38 PM IST

खैरागढ़: एसआईआर की प्रक्रिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐतराज जताया है. मुस्लिम समाज का कहना है कि वो इस प्रक्रिया के विरोध में नहीं हैं. लेकिन जिन लोगों का परिवार यहां सालों और दशकों से रह रहा है उनके नाम तो नहीं काटे जाने चाहिए. अपनी आपत्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे.

मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप

मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि कथित फर्जी आवेदन के जरिए कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, काट दिए गए. समाज के लोगों ने कहा कि शहर के अलग-अलग वार्डों में कई सालों से रहे लोगों के नाम काटे गए हैं. समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से फार्म - 7 भरे गए हैं. एसडीएम को इस संबंध में एक ज्ञापन भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सौंपा.

खैरागढ़ में एसडीएम से की शिकायत (ETV Bharat)

खैरागढ़ शहर के विभिन्न वार्डों से मतदाताओं के नाम हटाने के विरोध में जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन में फर्जी आवेदनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नाम सूची में बनाए रखने की मांग की गई है. प्रशासन ने मामले में नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है: टी पी साहू, एसडीएम खैरागढ़

जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आते हैं उनका नाम भी काट दिया गया है. सालों और दशकों से जो वोटर रहे हैं, यहां रह रहे हैं, उनका नाम भी काटा गया है. हम शिकायत लेकर आए हैं. हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन हमारी शिकायतों को सुनेगा और उचित कार्रवाई करेगा: सज्जाद खान, सदस्य, जिला मुस्लिम समाज, खैरागढ़

एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल

एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम काटे जाने को लेकर विवाद सिर्फ खैरागढ़ तक सीमित नहीं है. छुईखदान और गंडई से भी लोगों की शिकायतें इसी तरह की हैं. सामाजिक संगठनों का दावा है कि करीब 200 से अधिक मतदाताओं के नाम इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए. मुस्लिम समाज ने इसे लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ साजिश करार देते हुए दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही सभी प्रभावित मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाने की अपील की गई.

