पंचकूला में SIR के तहत 14 जुलाई तक घर-घर होगा वेरिफिकेशन, लोग ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं गणना प्रपत्र
पंचकूला जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि SIR के तहत 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा.
Published : June 9, 2026 at 10:04 AM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर सत्यापन (हाउस-टू-हाउस वेरिफिकेशन) का काम किया जाएगा. उपायुक्त ने ये जानकारी सोमवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान दी.
पंचकूला और कालका के कुल मतदाता: उपायुक्त ने बताया कि "जिला पंचकूला में कुल 4,29,273 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें कालका विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,99,315 मतदाता हैं, जिनमें 1,03,895 पुरुष, 95,407 महिला और 13 अन्य मतदाता शामिल हैं. इसी प्रकार पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,29,958 मतदाता हैं, जिनमें 1,20,628 पुरुष, 1,09,323 महिला और 7 अन्य मतदाता शामिल हैं."
प्रारंभिक प्रकाशन सूची में इनके होंगे नाम: उपायुक्त ने बताया कि "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों की छपाई करवा ली गई है. ये गणना प्रपत्र सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे. बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित सभी मतदाताओं के पते पर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे. इसके उपरांत बीएलओ घर-घर जाकर इन प्रपत्रों को एकत्रित करेंगे. जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे, केवल उन्हीं के नाम प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान जारी की जाने वाली मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे."
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ढूंढे नाम: उपायुक्त ने बताया कि "जिन मतदाताओं को ये जानकारी नहीं है कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उनका स्वयं का नाम या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम भारत के किसी राज्य या हरियाणा राज्य के किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, किस भाग (मतदान केंद्र संख्या) और मतदाता सूची की किस क्रम संख्या में दर्ज है, वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध Search your name in last SIR के तहत अपने माता-पिता, दादा-दादी का नाम खोज सकते हैं. कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) साइट पर अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर जमा करवा सकता है. इस पर संबंधित बीएलओ द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी. कोई भी मतदाता उक्त साइट के माध्यम से अपना डाटा वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ अपने माता-पिता या दादा-दादी के साथ मिलान कर सकता है."
गणना प्रपत्र सही एवं पूरा भरें: बताया गया कि सभी मैप्ड एवं अनमैप्ड मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र को सही एवं पूर्ण रूप से भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि जिले की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची त्रुटि रहित एवं अद्यतन रूप में तैयार की जा सके.
21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची: उपायुक्त ने बताया कि "मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा."
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