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SIR प्रक्रिया में लापरवाही पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, करनाल में 12 बूथ लेवल अधिकारी निलंबित

करनाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की.

SIR process in Karnal
SIR process in Karnal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 1:01 PM IST

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करनाल: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार ने एक साथ 12 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. प्रशासन ने साफ किया कि निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

करनाल प्रशासन का बड़ा फैसला: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार करनाल विधानसभा क्षेत्र के 9 और घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के 3 बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया गया है. इन अधिकारियों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन नहीं करने और कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है. आदेश जारी होते ही सभी निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए.

'निर्वाचन कार्य में नहीं चलेगी ढिलाई': उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि "निर्वाचन संबंधी कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियों में से एक है. ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या उदासीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा."

समय सीमा और पारदर्शिता पर विशेष जोर: उपायुक्त ने सभी बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि "निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए. एसआईआर अभियान को सफल बनाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है."

भविष्य के लिए सख्त चेतावनी: डॉक्टर आनंद कुमार ने दो टूक कहा कि "यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही या नियमों की अनदेखी की गई, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी."

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