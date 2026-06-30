SIR: दिल्ली में आज से शुरू हुआ वोटर लिस्ट का महा-सत्यापन, आपका नाम है या नहीं ऐसे करें चेक
अभियान का मकसद दिल्ली की वोटर लिस्ट को अपडेट करना है. पुरानी लिस्ट में गलतियां हो सकती हैं, जिसे दूर करने का प्रयास है..
Published : June 30, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज से एक बेहद अहम अभियान की शुरुआत हो चुकी है. इसका नाम है, SIR यानी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन'. चुनाव आयोग की टीमें मंगलवार से दिल्ली के हर घर पर दस्तक देंगी. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है या आप नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, इस अभियान का मकसद दिल्ली की वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही, पारदर्शी और अपडेट करना है. अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकरी, पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में बस जाते हैं. ऐसे में पुरानी लिस्ट में गलतियां हो सकती हैं या पुराने रिकॉर्ड्स में नाम रह सकते हैं. SIR इन्हीं कमियों को दूर करने का एक बड़ा प्रयास है.
क्या है SIR और क्यों है जरूरी: चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में है, लेकिन वे अब वहां नहीं रहते, या फिर कोई दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर 10 जनवरी, 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध है. यदि आपका नाम उस पुरानी सूची में है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको फिर भी सतर्क रहना होगा.
आम सवाल क्या बीएलओ (BLO) आएंगे आपके घर: इस अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) पूरी दिल्ली में घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे बीएलओ कम से कम तीन बार आपके घर आएंगे. अगर बीएलओ को घर बंद मिलता है, तो वे सूचना छोड़कर जाएंगे. बिना जानकारी लिए आपका नाम नहीं काटा जाएगा. बीएलओ आसपास के लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं. इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने पड़ोसियों या परिवार को इस बारे में पहले ही बता दें.
अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या करें: अगर आपका नाम 2002 की दिल्ली वोटर लिस्ट में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. लेकिन अगर नाम नहीं है, तो घबराएं नहीं. आप अपने माता-पिता, दादा-दादी या किसी रिश्तेदार के नाम का संदर्भ देकर अपनी जानकारी दे सकते हैं.
आपका रोल क्या है: 5 अगस्त के बाद आपकी भूमिका सबसे अहम हो जाएगी. जब पहली वोटर लिस्ट जारी होगी, तो आप voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक करें. अगर नाम में कोई गलती है या नाम नहीं है, तो आप सुधार या नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है, तो आप 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ceodelhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. यह केवल एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है. बीएलओ को कोई दस्तावेज जमा न करने पर आपका नाम नहीं हटाया जाएगा. अगर आपके मामले में संदेह है, तो आपको नोटिस दिया जाएगा और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा.
वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आपका या आपके परिजनों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो चुनाव अधिकारी आपसे कुछ दस्तावेज मांग सकते हैं. इनमें शामिल हैं-
- 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र/PPO.
- बैंक, डाकघर, LIC या PSU की ओर जारी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट.
- 10वीं या अन्य शिक्षा प्रमाण पत्र.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
- पासपोर्ट, ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र.
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र या आधार कार्ड.
ध्यान रखें: ASDDF का मतलब क्या है?
चुनाव आयोग लिस्ट में कुछ नामों के सामने ASDDF लिखता है, जिसका मतलब क्या है?
- A-Absent (अनुपस्थित): वह व्यक्ति वहां नहीं रहता या पता नहीं चल रहा.
- S-Shifted (दूसरी जगह जाना): वह व्यक्ति वहां से कहीं और शिफ्ट हो चुका है.
- D-Dead (मृत): वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है.
- D-Duplicate (डुप्लिकेट):एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है.
- F-Foreign (विदेशी): वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है.
अभियान की महत्वपूर्ण समय-सीमा (Timeline)
- बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे - 30 जून से 29 जुलाई
- पहली वोटर लिस्ट जारी होगी - 5 अगस्त
- नाम जोड़ने और सुधार का मौका - 5 अगस्त से 4 सितंबर
- नोटिस और शिकायतों की जांच - 5 अगस्त से 3 अक्टूबर
- अंतिम वोटर लिस्ट जारी - 7 अक्टूबर
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