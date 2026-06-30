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SIR: दिल्ली में आज से शुरू हुआ वोटर लिस्ट का महा-सत्यापन, आपका नाम है या नहीं ऐसे करें चेक

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज से एक बेहद अहम अभियान की शुरुआत हो चुकी है. इसका नाम है, SIR यानी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन'. चुनाव आयोग की टीमें मंगलवार से दिल्ली के हर घर पर दस्तक देंगी. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है या आप नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, इस अभियान का मकसद दिल्ली की वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही, पारदर्शी और अपडेट करना है. अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकरी, पढ़ाई या कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में बस जाते हैं. ऐसे में पुरानी लिस्ट में गलतियां हो सकती हैं या पुराने रिकॉर्ड्स में नाम रह सकते हैं. SIR इन्हीं कमियों को दूर करने का एक बड़ा प्रयास है.

दिल्ली के लिए निर्धारित कार्यक्रम (ETV Bharat)

क्या है SIR और क्यों है जरूरी: चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में है, लेकिन वे अब वहां नहीं रहते, या फिर कोई दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर 10 जनवरी, 2002 की मतदाता सूची उपलब्ध है. यदि आपका नाम उस पुरानी सूची में है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको फिर भी सतर्क रहना होगा.

आम सवाल क्या बीएलओ (BLO) आएंगे आपके घर: इस अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) पूरी दिल्ली में घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे बीएलओ कम से कम तीन बार आपके घर आएंगे. अगर बीएलओ को घर बंद मिलता है, तो वे सूचना छोड़कर जाएंगे. बिना जानकारी लिए आपका नाम नहीं काटा जाएगा. बीएलओ आसपास के लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं. इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने पड़ोसियों या परिवार को इस बारे में पहले ही बता दें.

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अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या करें: अगर आपका नाम 2002 की दिल्ली वोटर लिस्ट में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. लेकिन अगर नाम नहीं है, तो घबराएं नहीं. आप अपने माता-पिता, दादा-दादी या किसी रिश्तेदार के नाम का संदर्भ देकर अपनी जानकारी दे सकते हैं.