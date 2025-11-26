ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर पुलिस सख्त, दुर्ग में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच, लिए गए फिंगर प्रिंट

दुर्ग छावनी क्षेत्र में यह जांच की गई है. छावनी क्षेत्र और दुर्ग के अटल आवास में निवासरत लोगों की पहचान, दस्तावेज़ और गतिविधियों की व्यापक स्कैनिंग की गई. इस दौरान दुर्ग पुलिस टीम ने छावनी के देवार मोहल्ला, मछली मार्केट और मोहन नगर के सिकोला भाटा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया. इस अभियान का मकसद संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नज़र रखना है.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया का असर देखा जा रहा है. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दुर्ग जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की जांच परख तेज कर दी है. जिले में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच की जा रही है. उनके फिंगर प्रिंट लिए गए हैं.

जानिए दुर्ग पुलिस ने कैसे की जांच ?

दुर्ग पुलिस ने जांच के दौरान कई संदिग्धों पर कार्रवाई की है. इसमें अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले, अवैध रूप से हथियार रखने वाले और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संभावित व्यक्ति शामिल हैं. इनकी पहचान करने के लिए दुर्ग पुलिस ने घर घर जाकर पूछताछ की. जिले में वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई. इस अभियान में लगभग 300 लोगों के आधार कार्ड, परिचय पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. संदिग्ध लोगों के फिंगर प्रिंट लेकर उनका डिटेल डेटा बेस तैयार किया जा रहा है.

दुर्ग पुलिस ने 31 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके फिंगरप्रिंट दर्ज किए और उन्हें शहर न छोड़ने की सख्त हिदायत दी है. यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है- पद्मश्री तंवर, एएसपी दुर्ग

इससे पहले भी दुर्ग पुलिस ने जिले में प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष निगरानी अभियान चलाया है. इसके तहत जिले में दर्जनों बांग्लादेशी मूल के निवासी पकड़े जा चुके हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं. दुर्ग पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा.