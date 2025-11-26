ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर पुलिस सख्त, दुर्ग में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच, लिए गए फिंगर प्रिंट

दुर्ग में एसआईआर प्रक्रिया का असर दिख रहा है. दुर्ग पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत की है

Durg Police Probe
दुर्ग पुलिस की सघन जांच (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया का असर देखा जा रहा है. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दुर्ग जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की जांच परख तेज कर दी है. जिले में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच की जा रही है. उनके फिंगर प्रिंट लिए गए हैं.

दुर्ग छावनी क्षेत्र में हुई जांच

दुर्ग छावनी क्षेत्र में यह जांच की गई है. छावनी क्षेत्र और दुर्ग के अटल आवास में निवासरत लोगों की पहचान, दस्तावेज़ और गतिविधियों की व्यापक स्कैनिंग की गई. इस दौरान दुर्ग पुलिस टीम ने छावनी के देवार मोहल्ला, मछली मार्केट और मोहन नगर के सिकोला भाटा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया. इस अभियान का मकसद संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नज़र रखना है.

दुर्ग में एसआईआर का दिख रहा असर (ETV BHARAT)

जानिए दुर्ग पुलिस ने कैसे की जांच ?

दुर्ग पुलिस ने जांच के दौरान कई संदिग्धों पर कार्रवाई की है. इसमें अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले, अवैध रूप से हथियार रखने वाले और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संभावित व्यक्ति शामिल हैं. इनकी पहचान करने के लिए दुर्ग पुलिस ने घर घर जाकर पूछताछ की. जिले में वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई. इस अभियान में लगभग 300 लोगों के आधार कार्ड, परिचय पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. संदिग्ध लोगों के फिंगर प्रिंट लेकर उनका डिटेल डेटा बेस तैयार किया जा रहा है.

दुर्ग पुलिस ने 31 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके फिंगरप्रिंट दर्ज किए और उन्हें शहर न छोड़ने की सख्त हिदायत दी है. यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है- पद्मश्री तंवर, एएसपी दुर्ग

इससे पहले भी दुर्ग पुलिस ने जिले में प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष निगरानी अभियान चलाया है. इसके तहत जिले में दर्जनों बांग्लादेशी मूल के निवासी पकड़े जा चुके हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं. दुर्ग पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा.

SIR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला, ईंट मारकर फोड़ा सिर, आरोपी गिरफ्तार

सिकोसा के पास ट्रेन पर हमला, बालोद-रायपुर रेल मार्ग पर पत्थरबाजी, एक यात्री हुआ लहूलुहान, सुरक्षा पर सवाल

TAGGED:

DURG POLICE PROBE
PROBE ON MIGRANT WORKERS IN CG
छत्तीसगढ़ में एसआईआर का असर
दुर्ग पुलिस
SIR PROCESS IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.