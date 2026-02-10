ETV Bharat / state

यूपी में SIR प्रक्रिया ने बिगाड़ा वोट का गणित, जानिए फॉर्म-7 को लेकर अखिलेश यादव क्यों है नाराज

मुस्लिम बहुल सीटें और SIR : यह आशंका जताई गई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम असमान रूप से हटाए गए हैं. हालाxकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ जैसे शहरी और बीजेपी-प्रभावित क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ, जिससे यह धारणा कमजोर पड़ती है कि केवल मुस्लिम इलाकों को ही निशाना बनाया गया. बावजूद विपक्षी दलों का कहना है कि अंतिम मतदाता सूची आने पर अल्पसंख्यक क्षेत्रों पर इसका असर साफ दिख सकता है, क्योंकि अभी तक सीट-वार आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं.

सपा का आरोप- फॉर्म 7 का हो रहा दुरुपयोग : समाजवादी पार्टी का कहना है कि SIR का प्रभाव उनके वोट बैंक पर असमान रूप से पड़ा है. SIR प्रक्रिया में फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का दुरुपयोग किया गया. विशेष रूप से उन इलाकों में यह ज्यादा हुआ, जहां सपा का प्रदर्शन मजबूत रहा है. अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता मुस्लिम, दलित और ओबीसी बहुल क्षेत्रों में डिलीशन फॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कुछ सीटों पर 30 हजार से 50 हजार तक वोटरों के नाम हटाए गए.

लोकसभा सीटों में भी यही पैटर्न दिखा. उदाहरण के तौर पर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर जीत का अंतर करीब 2,600 वोट था, जबकि SIR ड्राफ्ट में 3.4 लाख से अधिक नाम हटाए गए. पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल की कम-मार्जिन सीटों पर अब राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के फरीद महफूज किदवई ने भाजपा के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से हराया था. अब SIR प्रक्रिया के बाद इस विधानसभा सीट पर 54435 वोट कट गए हैं. यदि अंतिम सूची में भी यही स्थिति रहती है, तो पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है.

हार-जीत में कम अंतर वाली सीटों पर पड़ेगा असर : राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अतहर हुसैन ने कहा, 2022 विधानसभा चुनाव में 53 ऐसी सीटें थीं, जहां पर हार-जीत का अंतर 5000 से कम था. 32 भाजपा और 21 सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी. कई सीटों पर जीत का अंतर केवल सैकड़ा या कुछ हजार वोटों का था, वहां 10 हजार वोटरों के नाम हटाए गए, जिससे चुनावी नतीजे बदलने की संभावना बढ़ गई है.

ऐसे में किसी भी तरह का संशोधन 2027 के विधानसभा चुनाव सहित आने वाले चुनावों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. ड्राफ्ट रिवीजन में सीट-वार वोटर डिलीशन का आधिकारिक ब्योरा जारी नहीं किया गया. लेकिन लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा जैसे शहरी केंद्रों में हटाए गए नामों की संख्या राज्य में सबसे अधिक रही.

लखनऊ : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं. जो कुल मतदाताओं का करीब 18-19 प्रतिशत है. देश में सबसे ज्यादा वोटर यूपी में हैं. यहां 403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीट है.

बीजेपी के लिए बन सकता है चुनौती : राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अतहर हुसैन ने कहा, बीजेपी का कहना है कि हटाए गए नामों में बड़ी संख्या में मृत, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाता थे, जिससे मतदाता सूची अधिक शुद्ध बनी है और चुनावों की वैधता मजबूत होगी. पार्टी ने छूटे हुए और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए हैं. हालांकि बीजेपी का मुख्य वोट बैंक शहरी क्षेत्रों में है और लखनऊ, गाजियाबाद जैसे महानगरों में सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ, जो पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है.

सीएम ने भी माना- बीजेपी के वोटर कटे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में खुले मंच से इस बात को भी स्वीकार किया है कि SIR में जो वोट कटे हैं, उसमें ज्यादातर वोट बीजेपी के हैं. अखिलेश यादव ने SIR को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए दावा किया है कि यह प्रक्रिया सपा समर्थक क्षेत्रों से 10 हजार वोटरों को बाहर कर सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान होगा. उन्होंने कन्नौज विधानसभा सीट का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 300 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर के नाम तलाशा किए हैं. फॉर्म 7 भरने में फर्जीवाड़ा हो रहा है. चुनाव आयोग को फॉर्म 7 पर रोक लगाना चाहिए.

दलित-मुस्लिम वोटर पर असर : राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अतहर हुसैन ने कहा, बीएसपी से जुड़ी सीटों पर SIR के प्रभाव को लेकर सीमित जानकारी सामने आई है. दलित, मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर संरचना में बदलाव से पार्टी पर असर पड़ सकता है. जैसे नगीना लोकसभा सीट पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा. इस सीट पर दलित, मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं. हालांकि इस वक्त नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी.

टॉप 5 मेट्रो शहर में SIR का प्रभाव : राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अतहर हुसैन ने कहा, शहरी सीटें आमतौर पर सभी दलों के लिए कड़ी चुनौती होती हैं. SIR के बाद लखनऊ में सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन होने से बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है. गाजियाबाद में भारी वोटर कटौती से जीत का अंतर प्रभावित हो सकता है. कानपुर में मतदाता संख्या में बड़े स्तर पर संशोधन हुए हैं. मेरठ और आगरा शहरी मतदाता सूची में व्यापक बदलाव हुए हैं. ये शहर न सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से अहम हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक रुझान तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कानूनी और राजनीतिक लड़ाई : फॉर्म-7 के दुरुपयोग और मतदाता सूची में पक्षपात के आरोप लगने से कानूनी और राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार फॉर्म 7 के दुरुपयोग का चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं. अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता पक्ष पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है. आयोग को फॉर्म 7 भरना बंद कर देना चाहिए.

राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद अतहर हुसैन ने कहा, SIR के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव जरूर आएगा. अगर लखनऊ की बात करें तो कैंट विधानसभा से करीब एक लाख से ज्यादा वोट कटे हैं. इसी तरह से अलग-अलग विधानसभा से बड़ी संख्या में वोट कटे हैं. अगर शहरी वोट में ज्यादा फर्क आया तो नुकसान सत्ताधारी पार्टी को होगा. हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. फाइनल वोटर लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए. लेकिन उत्तर प्रदेश में SIR आने के बाद बड़े पैमाने पर राजनीतिक समीकरण में बदलाव होंगे.

