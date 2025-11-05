ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान

मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अपडेट करने का अभियान: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने राज्य के सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि हर मतदाता को अपने नाम, पते और विवरण का सत्यापन जरूर कराना चाहिए ताकि मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अपडेट और त्रुटिरहित बनाया जा सके. भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से वंचित न रहे और सभी का नाम सही जानकारी के साथ दर्ज हो.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision –SIR) शुरू हो चुकी है. राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) बांट रहे हैं.4 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा.

घर-घर पहुंच रहे हैं बूथ लेवल अधिकारी: मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के तहत छत्तीसगढ़ के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ (BLO) सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वे मतदाताओं के घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांट रहे हैं ताकि हर परिवार तक यह प्रक्रिया पहुंच सके. लोग चाहें तो फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए ECINET मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, वहीं voters.eci.gov.in वेबसाइट पर भी फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है.

सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 और हेल्पडेस्क: फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही, ECINET मोबाइल ऐप में “Book a Call with BLO” फीचर के माध्यम से सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से बातचीत करने की सुविधा भी दी गई है. मतदाताओं की मदद के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क और आईटी डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां वर्किंग टाइम पर अधिकारी-कर्मचारी लोगों की मदद करेंगे.

मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अपडेट करने का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में एसआईआर का विस्तृत कार्यक्रम: छत्तीसगढ़ में एसआईआर अभियान के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे. इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. मसौदे पर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इस दौरान प्राप्त दावों की सुनवाई और सत्यापन का कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

घर-घर पहुंच रहे हैं बूथ लेवल अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में पहल: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है. उन्होंने विशेषकर युवाओं और नए मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे समय पर फॉर्म भरें और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि सही और पूर्ण मतदाता सूची ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है.