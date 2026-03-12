ETV Bharat / state

राजस्थान के एक मात्र अंता विधानसभा क्षेत्र का SIR भी हुआ पूरा, उपचुनाव के चलते लंबित था

अंता में 1.33 प्रतिशत वृद्धि के बाद अब कुल मतदाता 2 लाख 12 हजार 334 हो गए हैं.

अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलेक्टर (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 6:54 PM IST

बारां: राजस्थान की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर लंबे समय से लंबित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अंततः पूरी हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया. इस विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम उपचुनाव के कारण लंबित था. प्रारूप सूची में 2 लाख 9 हजार 546 मतदाता थे, जिनमें 1.33 प्रतिशत वृद्धि के बाद अब कुल मतदाता 2 लाख 12 हजार 334 हो गए हैं. इनमें 1 लाख 10 हजार 260 पुरुष, 1 लाख 2 हजार 71 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. राजनीतिक दलों को अंतिम सूची की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी.

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि 27 नवंबर को मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया था. इसके अंतर्गत 8 दिसंबर से 6 जनवरी तक गणना चरण के पश्चात 12 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था. इसमें विधानसभा क्षेत्र अंता में कुल मतदाताओं की संख्या 2,09,546 थी. पहले प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 12 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 के मध्य प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी द्वारा किए जाने पर 12 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है.

इस प्रकार बारां जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 2,09,546 मतदाताओं में 1.33 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत कुल मतदाताओं की संख्या 2,12,334 हो गई है, जिनमें 1,10,260 पुरुष, 1,02,071 महिलाएं व 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं.

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर (ETV Bharat Baran)

उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंता (193) की अंतिम मतदाता सूची 2026 की एक सॉफ्ट कॉपी एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई. साथ ही उन्होंने कहा कि यह सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध है तथा कोई भी मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन एपिक सर्च के माध्यम से देख सकता है. इस बाबत भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई.

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना और प्रविष्टि में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया है, जो सतत जारी है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 व 27 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में उनके निर्णय की तिथि से 15 दिवस के भीतर द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है.

