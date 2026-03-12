ETV Bharat / state

राजस्थान के एक मात्र अंता विधानसभा क्षेत्र का SIR भी हुआ पूरा, उपचुनाव के चलते लंबित था

बारां: राजस्थान की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर लंबे समय से लंबित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अंततः पूरी हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया. इस विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम उपचुनाव के कारण लंबित था. प्रारूप सूची में 2 लाख 9 हजार 546 मतदाता थे, जिनमें 1.33 प्रतिशत वृद्धि के बाद अब कुल मतदाता 2 लाख 12 हजार 334 हो गए हैं. इनमें 1 लाख 10 हजार 260 पुरुष, 1 लाख 2 हजार 71 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. राजनीतिक दलों को अंतिम सूची की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी.

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि 27 नवंबर को मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया था. इसके अंतर्गत 8 दिसंबर से 6 जनवरी तक गणना चरण के पश्चात 12 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था. इसमें विधानसभा क्षेत्र अंता में कुल मतदाताओं की संख्या 2,09,546 थी. पहले प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 12 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 के मध्य प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी द्वारा किए जाने पर 12 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है.

इस प्रकार बारां जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 2,09,546 मतदाताओं में 1.33 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत कुल मतदाताओं की संख्या 2,12,334 हो गई है, जिनमें 1,10,260 पुरुष, 1,02,071 महिलाएं व 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं.