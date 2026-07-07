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दिल्ली में SIR: घर-घर फॉर्म पहुंचाने में नई दिल्ली जिले के BLO अव्वल, साउथ ईस्ट के सबसे पीछे

हमारे घर एसआईआर के फॉर्म कल रविवार को ही बीएलओ के द्वारा पहुंचा दिए गए थे, उसमें हमें जो भी डाउट था वह सारा डाउट बीयएलओ ने क्लियर कर दिए थे. अब हमको 2002 की मतदाता सूची से अपना डिटेल निकाल करके फॉर्म भरना है.

पूर्वी जिले के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले मतदाता डॉक्टर अशोक कुमार चौहान ने बताया कि हमारे घर पर अभी तक एसआईआर का एनुमेरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है. हम उसके आने के इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि 2-4 दिन में बीएलओ फॉर्म पहुंचा देंगे. उसके बाद हम अपना फॉर्म भर के जमा कर देंगे. उन्होने बताया कि हमने 2002 के एसआईआर वाली अपनी डिटेल भी निकलवा के रख ली हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के 7 दिन पूरे हो गए हैं. सभी 13 जिलों में बीएलओ घर-घर जाकर के एसआईआर के फार्म वितरित कर रहे हैं. कई जिलों में यह काम तेजी से चल रहा है. कई में फार्म वितरण की गति थोड़ी धीमी है.

वहीं, मतदाताओं के घर एसआईआर फॉर्म पहुंचने की बात करें तो सोमवार शाम तक 52.64% मतदाताओं के घर एसआईआर फॉर्म बीएलओ द्वारा पहुंचा दिए गए हैं. बाकी फॉर्म आगामी दिनों में पहुंचाने का काम जारी है.

सभी 13 जिलों साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ, नई दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नार्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में घर घर जाकर के फॉर्म पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मौजूदा समय में कुल 1 करोड़ 45 लाख 10298 मतदाता हैं. और जिलावार मतदाताओं की बात करें तो सबसे अधिक मतदाता नार्थ ईस्ट जिले में है जहां 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जबकि सबसे कम मतदाता नई दिल्ली जिले में 154000 से अधिक हैं. वहीं साउथ ईस्ट में साडे 15 लाख, वैस्ट में साडे 14 लाख, साउथ में साढ़े 13 लाख, ईस्ट में 16 लाख से अधिक नॉर्थ वेस्ट में 12 लाख 70000, आउटर नॉर्थ में 832000, साउथ वेस्ट में 13 लाख 29 हजार, सेंट्रल नॉर्थ में 815000 और सेंट्रल दिल्ली में 6 लाख 97000 से अधिक हैं.

जिला मतदाता संख्या नार्थ ईस्ट 18 लाख नई दिल्ली 154000 साउथ ईस्ट 15 लाख वैस्ट 14 लाख साउथ साढ़े 13 लाख ईस्ट 16 लाख नॉर्थ वेस्ट 12 लाख 70000 आउटर नॉर्थ 832000 साउथ वेस्ट 13 लाख 29 हजार सेंट्रल नॉर्थ 815000 6 लाख 97000 सेंट्रल दिल्ली

अगर एन्यूमरेशन फॉर्म घर घर पहुंचने के प्रतिशत की बात करें तो इसमें सबसे अब्बल नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट रहा है जहां पर 67% से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों के घर तक पहुंचे हैं. वहीं, सबसे कम साउथ ईस्ट जिले में 42.60% एनुमरेशन फॉर्म पहुंचे हैं. इसके अलावा अन्य जिलों में भी करीब 45 से लेकर के 62 परसेंट तक एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों के घर तक पहुंच गए हैं.



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