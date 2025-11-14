SIR: कार्यग्रहण नहीं करने पर 148 सूचना सहायकों को नोटिस...आज ज्वाइन नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
एसआईआर से जुड़े ये सूचना सहायक शुक्रवार सुबह 10 बजे तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
Published : November 14, 2025 at 7:53 AM IST
जयपुर: जिला निर्वाचन विभाग विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड है. अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में लगातार एसआईआर पर काम कर रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसआईआर में लापरवाही बरतने पर 148 सूचना सहायकों को नोटिस जारी किए. इन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सूचना सहायकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि अलग-अलग विभागों से 225 सूचना सहायकों की सेवाएं एसआईआर के लिए अधिग्रहित की थीं. इन्हें 13 नवम्बर को कार्यग्रहण करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे. इनमें 148 सूचना सहायकों ने कार्यग्रहण नहीं किया, जो निर्वाचन कार्यों में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है.
पढ़ें: एसआईआर: भाजपा कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारियां, टीमें की तैनाती की
इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी सोनी ने सभी अनुपस्थित सूचना सहायकों को नोटिस जारी किए. स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वे 14 नवंबर यानी शुक्रवार सुबह 10 बजे तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. मीणा ने बताया कि निर्वाचन कार्य में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी दायित्व के निर्वहन में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें.