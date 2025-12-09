ETV Bharat / state

यूपी में SIR; रायबरेली में भाई-बहन ने फॉर्म फाड़ा, BLO से मारपीट, मामला दर्ज

रायबरेली: मतदाता सूची में नाम न होने पर भड़के भाई-बहन ने एसआईआर के कार्य में लगी BLO से मारपीट करते हुए फॉर्म फाड़कर फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है.

ये है पूरा मामला: मामला डीह थाना क्षेत्र के पूरे पंडित मजरे रोखा गांव का है. बीएलओ विमलेश कुमारी ने बताया कि वह गांव में बूथ संख्या 75 प्राथमिक विद्यालय पूरे कुंडल में 8 दिसम्बर को SIR फार्म मैपिंग का कार्य कर रही थीं. इसी बीच आरोपी मनीष अपने एक साथी के साथ पहुंचा और पूछने लगा कि उसकी बहन का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? तब विमलेश ने बताया कि चूंकि निवास ग्राम मुंडीपुर थाना ऊंचाहार में है, इसलिए नाम मतदाता सूची में नहीं है. इस पर मनीष नाराज होकर चला गया, फिर कुछ देर बाद अपनी बहन प्रीति और पत्नी शिवम के साथ आया और मारपीट शुरू कर दी. साथ ही SIR फॉर्म को फाड़ कर तालाब में फेंक दिया.

मामले में डीह थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि विमलेश कुमारी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

SIR 2.0 की महत्वपूर्ण तिथियां: बता दें कि 30 नवंबर, 2025 को चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को बढ़ाने की टाइमलाइन बढ़ा दी थी. इसके तहत फॉर्म जमा करने की तारीख 11 दिसंबर, 2025 कर दी गई. ड्राफ्ट रोल की तारीख 16 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है. दावे व आपत्तियों की तारीख 15 जनवरी, 2026 तक बढ़ाई गई. फाइनल रोल की तारीख 14 फरवरी, 2026 तक कर दी गई है.



यह भी पढ़ें: मेरठ में आत्मघाती कदम उठाने वाले BLO से मिले PCC अध्यक्ष अजय राय, सरकार पर कसे तंज