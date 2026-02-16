ETV Bharat / state

यूपी में SIR; वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया तेज, 3.26 करोड़ में से 3.23 करोड़ नोटिस जारी

प्राप्त नोटिसों में से करीब 90 लाख मामलों की अधिसूचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई भी पूरी कर ली गई.

यूपी में SIR.
यूपी में SIR.
लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि सुनवाई की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है और बड़ी संख्या में नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है.

बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के आधार पर नो-मैपिंग से जुड़े 1 करोड़ 04 लाख तथा तार्किक विसंगतियों से संबंधित 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं समेत कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने थे. अब तक 3 करोड़ 23 लाख नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं. इनमें से लगभग 1 करोड़ 58 लाख नोटिस बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को प्राप्त कराए जा चुके हैं. प्राप्त नोटिसों में से करीब 90 लाख मामलों की अधिसूचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई भी पूरी कर ली गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में कुल 13,161 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. इनमें 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की शुरुआत में प्रदेश में केवल 2,042 एईआरओ कार्यरत थे. इसके बाद 30 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से 6,948 तथा 13 फरवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा 3,768 अतिरिक्त एईआरओ की नियुक्ति की गई, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया को गति मिली है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2003 के एसआईआर के बाद मैपिंग न होने के कारण 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के दौरान जन्मतिथि और/या जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है. वहीं, तार्किक विसंगतियों से जुड़े 2.22 करोड़ मतदाताओं को केवल संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता स्वयं उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस व्यापक पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो.

