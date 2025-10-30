ETV Bharat / state

यूपी में SIR; हर बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करेंगी पार्टियां, राजनीतिक दलों के साथ बैठक में दी गई ये अहम जानकारियां

सभी दलों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. ( Photo Credit; election Commission )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने SIR की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और उनसे सुझाव एवं परामर्श भी लिया. उन्होंने कहा कि बिहार के बाद SIR का यह दूसरा चरण है. उन्होंने कहा कि SIR के दौरान सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी राजनैतिक दलों और नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न होने पाए. सभी दलों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Photo Credit; election Commission) उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करेंगे, जो बीएलओ के साथ मिलकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण में सहयोग करेंगे. प्रत्येक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन मतदाताओं से भरवाकर बीएलओ के पास जमा कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा भी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की प्रक्रिया को बताया जाएगा और आयोग के निर्देशों की जानकारी दी जाएगी. मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा सीईओ की वेबसाइट- https://ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र एवं घोषणा पत्र सभी मतदाताओं को उपलब्ध करायेंगे. भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाताओं को पावती के रूप में वापस करेंगे. इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा कोई अन्य अभिलेख नहीं लिया जाएगा. शहरी, अस्थाई एवं प्रवासी मतदाता गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकेंगे.