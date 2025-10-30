यूपी में SIR; हर बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करेंगी पार्टियां, राजनीतिक दलों के साथ बैठक में दी गई ये अहम जानकारियां
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी दलों से मांगा सहयोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 8:19 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने SIR की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और उनसे सुझाव एवं परामर्श भी लिया.
उन्होंने कहा कि बिहार के बाद SIR का यह दूसरा चरण है. उन्होंने कहा कि SIR के दौरान सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी राजनैतिक दलों और नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न होने पाए.
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करेंगे, जो बीएलओ के साथ मिलकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण में सहयोग करेंगे. प्रत्येक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन मतदाताओं से भरवाकर बीएलओ के पास जमा कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा भी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की प्रक्रिया को बताया जाएगा और आयोग के निर्देशों की जानकारी दी जाएगी. मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा सीईओ की वेबसाइट- https://ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र एवं घोषणा पत्र सभी मतदाताओं को उपलब्ध करायेंगे. भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाताओं को पावती के रूप में वापस करेंगे. इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा कोई अन्य अभिलेख नहीं लिया जाएगा. शहरी, अस्थाई एवं प्रवासी मतदाता गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकेंगे.
उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 अधिक मतदाता न हो, एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदेय स्थल पर हो, इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सत्यापन एवं सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता है, 162486 मतदेय स्थल हैं, जिसमें सभी पर बूथ लेवल अधिकारी तैनात है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के भरे हुए एवं हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उनका नाम निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन में सम्मिलित होगा. मृतक, अनुपस्थित, स्थानान्तरित, डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची, जिन्हें मतदाता सूची के आलेख्य में सम्मिलित नही किया जाएगा, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र की बेवसाइट/शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा. कहा कि वृद्ध, बीमार, द्विव्यांग(PWD), निर्धन व अन्य वंचित वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए वॉलेंटियर की तैनाती की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि के दौरान किसी मतदाता द्वारा दावा/आपत्ति दाखिल की जा सकती है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध किसी मतदाता द्वारा दाखिल की गई प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील की सुनवायी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है. बताया कि 03 नवम्बर तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण कार्य पूर्ण किया जाएगा. 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संकलन करेंगे. 09 दिसम्बर, 2025 को ड्रॉफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी.
09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेकर दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई की कार्यवाही कर इसका निस्तारण भी कराया जाएगा. 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी, अपना दल (एस) के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में SDM की गाड़ी पर पथराव, 1 किमी पैदल भागकर थाने पहुंचे अफसर