Ghaziabad SIR: 'NO मैपिंग' वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन कैसे दें जवाब ?

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गाजियाबाद में 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज्ड कराया था.

गाजियाबाद में नो मैपिंग वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस
गाजियाबाद में नो मैपिंग वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 6:35 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपको विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नोटिस मिला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. आप नोटिस का जवाब ऑनलाइन और ऑफलाइन दे सकते हैं. नोटिस की सुनवाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित केंद्र और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जारी कर दी गई है. निर्धारित मतदेय स्थल पर पहुंचकर जनसुनवाई में आप नोटिस का जवाब दे सकते हैं. वहीं, अगर आप घर बैठे नोटिस का जवाब देना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं. नोटिस जारी होने की स्थिति को भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज्ड कराया था. जिनमें से 1 लाख 52 हज़ार ऐसे मतदाता थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी. मैपिंग ना होने वाले मतदाताओं को नोटिस जनरेट कर लिए गए हैं, अब नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. नोटिस की सुनवाई करने के लिए चिन्हित केंद्रों और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है.

गाजियाबाद में नो मैपिंग वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस (ETV Bharat)

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, यदि व्यक्ति द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से सुनवाई के दौरान कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाता है तो उसे मान्य मतदाता घोषित कर दिया जाएगा. निर्वाचक जिन्हें पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की निर्वाचक नामावली से लिंक नहीं किया गया है, उनकी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए जारी नोटिस की सुनवाई के लिए चिन्हित केंद्र और निर्धारित मतदेय स्थल इस प्रकार हैं.

नोटिस की सुनवाई करने के लिए चिन्हित केंद्रों और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है. (ETV Bharat)

विधानसभा: 53, लोनी

  • नगर पालिका परिषद, तहसील कंपाउंड लोनी: मतदेय स्थल 1 से 145
  • खंड विकास अधिकारी कार्यालय, लोनी: मतदेय स्थल 146 से 290
  • खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोनी: मतदेय स्थल 291 से 435
  • लोनी इंटर कॉलेज, लोनी: मतदेय स्थल 436 से 582

विधानसभा: 54, मुरादनगर

  • खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुरादनगर: मतदेय स्थल 1 से 189
  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 54 मुरादनगर कार्यालय कक्ष संख्या 106 कलेक्ट गाजियाबाद: मतदेय स्थल 190 से 543

विधानसभा: 55, साहिबाबाद

  • कंपोजिट विद्यालय कारहेड़ा: मतदेय स्थल 1 से 154, 178 से 228, 778 से 897 और 910 से 1021
  • नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज, मकनपुर: मतदेय स्थल 155 से 177, 225 से 374, 574 से 770 और 898 से 909.
  • नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर: मतदेय स्थल 375 से 573
  • राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, नंदग्राम: मतदेय स्थल 1022 से 1171

विधानसभा: 56, गाजियाबाद

  • सेठ मुकंद लाल इंटर कॉलेज हापुर मोड़, गाजियाबाद: मतदेय स्थल 1 से 530

विधानसभा: 57, मोदीनगर

  • नगर पंचायत कार्यालय, निवाड़ी: मतदेय स्थल 1 से 67
  • कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, बेगमाबाद मोदीनगर: मतदेय स्थल 68 से 199
  • तहसील मोदीनगर: मतदेय स्थल 200 से 298
  • कार्यालय खंड विकास अधिकारी भोजपुर: मतदेय स्थल 299 से 397

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भारत के मुताबिक, मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके भी नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन नोटिस का जवाब दे सकते हैं. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है. ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके फिर 2026 के अंदर सबमिट डॉक्युमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा. जिसमे वोटर आईडी नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है या नहीं.

यदि नोटिस जारी हुआ है तो नया पेज खुलेगा. जहां मतदाता को EPIC नंबर या नोटिस संख्या भरनी होगी और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस के जवाब में मतदाता को स्वयं या फिर प्रतिनिधि के माध्यम से अपना/पिता/माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा.

