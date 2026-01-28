ETV Bharat / state

Ghaziabad SIR: 'NO मैपिंग' वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन कैसे दें जवाब ?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपको विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नोटिस मिला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. आप नोटिस का जवाब ऑनलाइन और ऑफलाइन दे सकते हैं. नोटिस की सुनवाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित केंद्र और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जारी कर दी गई है. निर्धारित मतदेय स्थल पर पहुंचकर जनसुनवाई में आप नोटिस का जवाब दे सकते हैं. वहीं, अगर आप घर बैठे नोटिस का जवाब देना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं. नोटिस जारी होने की स्थिति को भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज्ड कराया था. जिनमें से 1 लाख 52 हज़ार ऐसे मतदाता थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी. मैपिंग ना होने वाले मतदाताओं को नोटिस जनरेट कर लिए गए हैं, अब नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. नोटिस की सुनवाई करने के लिए चिन्हित केंद्रों और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है.

गाजियाबाद में नो मैपिंग वाले 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस (ETV Bharat)

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, यदि व्यक्ति द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से सुनवाई के दौरान कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाता है तो उसे मान्य मतदाता घोषित कर दिया जाएगा. निर्वाचक जिन्हें पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की निर्वाचक नामावली से लिंक नहीं किया गया है, उनकी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए जारी नोटिस की सुनवाई के लिए चिन्हित केंद्र और निर्धारित मतदेय स्थल इस प्रकार हैं.

नोटिस की सुनवाई करने के लिए चिन्हित केंद्रों और निर्धारित मतदेय स्थल की सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है. (ETV Bharat)

विधानसभा: 53, लोनी