यूपी में SIR; नए वोटर के लिए दिशा निर्देश जारी, नाम दर्ज कराने को ये कागजात जरूरी

लखनऊ : प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाए. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना चरण की अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. साथ ही सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6 तथा घोषणा पत्र की प्रतियां उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित दिए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अभियान के दौरान ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु फॉर्म-6 भरना होगा. साथ ही ऐसे नागरिक जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है अथवा ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं. ऐसे पात्र नागरिक घोषणा पत्र तथा अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्हें फॉर्म-6 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए voters.eci.gov.in पर तथा ऑफलाइन भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा.

फॉर्म-6 के साथ इन दस्तावेजों में से कोई एक स्वसत्यापित अभिलेख हो