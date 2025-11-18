ETV Bharat / state

यूपी में SIR को लेकर BLO को निर्देश जारी; CEO की राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

CEO नवदीप रिणवा ने सभी जनपदों को निर्देशित किया कि गणना प्रपत्रों को भरे जाने में BLO बूथ के मतदाताओं की मदद करें.

लखनऊ: यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों के साथ बैठक करके उन्हें SIR प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है.

राजनैतिक दलों भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस द्वारा अपने जिला प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है. इनसे संपर्क करके बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा. यह पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहयोग करेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों को निर्देशित किया कि गणना प्रपत्रों को भरे जाने में BLO अपने बूथ के मतदाताओं की मदद करें. साथ ही भरे हुए गणना प्रपत्र जल्द से जल्द इकट्ठा किए जाएं. इन्हें बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज भी कराया जाए. फॉर्म इकट्ठा करने और डिजिटाइजेशन काम में धीमे चल रहे जिलों में विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाए. किसी भी परिस्थिति में तय समय सीमा के अंदर काम पूरा कराया जाए.

जनपदों को निर्देशित किया गया कि अपने बूथ लेवल अधिकारी को यह निर्देश जारी कर दें, कि वह बीएलओ ऐप का एडवांस वर्जन 8.75 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें. जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है, उनको बीएलओ ऐप पर मार्क करते रहें.

इससे काम की प्रगति ऑनलाइन अपडेट हो सके. मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं.

ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरे जाने के संबंध में वीडियो के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार कराते हुए जनसामान्य को जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य मतदाताओं को विशेष पुनरीक्षण के संबंध में सहायता प्रदान करना और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है.

इन हेल्प डेस्क पर अनुभवी और दक्ष कार्मिकों को तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं. मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहायता करने के लिए जनपद में एनएसएस, एनसीसी और स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद ली जाए. स्वयंसेवकों को ट्रेंड करके मतदाताओं के बीच भेजकर उनकी सहायता कराई जाए.

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि SIR के दौरान रोजाना की प्रगति मीडिया के साथ शेयर किया जाए. अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से भी इसको प्रसारित किया जाए. किसी भी भ्रामक/नकारात्मक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए तथ्यपरक उत्तर दिया जाय.

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि SIR के दौरान किसी भी स्तर पर काम में लापरवाही न हो. निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों, मतदाताओं से SIR अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है.

