यूपी में SIR; पीडीए प्रहरियों को प्रशस्ति पत्र देंगे अखिलेश यादव, बीएलओ को बधाई दी

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा भावनात्मक संदेश. पीडीए की एकता को दी "मूक क्रांति" की संज्ञा.

पीडीए प्रहरियों को प्रशस्ति पत्र देंगे अखिलेश यादव
पीडीए प्रहरियों को प्रशस्ति पत्र देंगे अखिलेश यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भावनात्मक संदेश जारी कर SIR प्रक्रिया में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं, बीएलए और सेक्टर लेवल कार्यकर्ताओं की सराहना की है. सपा मुखिया ने एसआईआर प्रक्रिया में सहभागिता निभाने वालों को ‘पीडीए प्रहरी’ की संज्ञा दी है. साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है.

बता दें, उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. चुनाव आयोग का दावा है कि यूपी में करीब 98 प्रतिशत से ज्यादा SIR का कार्य पूर्ण हो चुका है और डिजिटल मैपिंग भी पूरी कर ली गई है. इस दौरान करीब 15 करोड़ 40 लाख मतदाताओं द्वारा SIR फॉर्म भरा गया है. हालांकि SIR प्रक्रिया का शुरुआत से ही विरोध हो रहा है और विभिन्न राजनीतिक दल वोट काटने की आरोप लगा रहे हैं.




बहरहाल अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हर ‘पीडीए प्रहरी’ को प्रशस्ति पत्र देकर उनके ऐतिहासिक योगदान को दर्ज किया जाएगा. पीडीए प्रहरियों ने मुश्किल वक्त में लोकतंत्र की रक्षा की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रभुत्ववादी ताकतें चुनावी प्रक्रिया को अपहृत करने की कोशिश कर रही थीं. तभी बूथ पर तैनात बीएलए, सेक्टर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया. उप्र का हर एक ‘पीडीए प्रहरी’ बधाई का पात्र है, जो एक-एक वोट के लिए दिन-रात एक करके अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा रहा है.



बीएलओ को भी बधाई दी : अखिलेश यादव ने उन बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की भी खुलकर सराहना की, जिन्होंने तमाम दबावों के बावजूद ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया. उन्होंने कहा कि SIR के दौरान विभिन्न दबावों के कारण जिन कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों ने अपनों को खोया है. समाजवादी पार्टी उनके साथ हमेशा संवेदना के साथ खड़ी रहेगी.

मैपिंग ऐप की खामियों पर चिंता : अखिलेश यादव ने SIR की मैपिंग ऐप में खामियों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि खामियों की वजह से करोड़ों मतदाता आज भी वोट से वंचित होने की कगार पर खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हमें सभी वंचित नागरिकों का वोट बनवाना ही होगा. इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीडीए प्रहरियों का यह पहला पड़ाव है, संघर्ष अभी बाकी है.

‘मूक क्रांति’ है पीडीए की एकता : अखिलेश यादव ने पीडीए समाज की एकता को ‘मूक क्रांति’ की संज्ञा दी है. सपा मुखिया ने कहा कि जब शोषित, वंचित और दलित वर्ग एकजुट होता है तो वह इतिहास बदलने की क्षमता रखता है. पीडीए समाज ने अपना वोट बनवाकर ‘पीडीए सरकार’ की मजबूत नींव रख दी है. सपा मुखिया ने जो पीड़ित, वही पीडीए का नारा भी दिया है. एक्स पोस्ट में लिखा है कि आइए प्रेम, दया और अपनेपन का पीडीए समाज बनाएं, जिसमें सब खुश रहें, सब मुस्कुराएं.

