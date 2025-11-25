यूपी में एसआईआर; बिहार परिणाम के बाद सपा ने वोटों की निगरानी के लिए बनाई स्पेशल 27 टीम
उत्तर प्रदेश समेत 12 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 2:28 PM IST
वाराणसी : बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद SIR को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म हो चुकी है. अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों ने SIR पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी बनाकर वोट बैंक बचाने की रणनीति तैयार की है. जिसकी तस्वीर बनारस में नजर आ रही है. यहां सपा ने पीडीए प्रहरी के रूप में स्पेशल 27 की टीम तैयार लगाई है. यह टीम बनारस के अलग-अलग गांवों में जाकर के बीएलओ के साथ SIR की प्रक्रिया पर नजर रख रही है और पीडीए वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही है.
फिलहाल वाराणसी के अजगर विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल 27 टीम के जरिए वोटों के निगरानी की शुरुआत हुई है. जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता सहायता शिविर लगाए हुए हैं और लोगों के वोटर कार्ड को ठीक करा रहे हैं. यहां पर गठित स्पेशल 27 टीम शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के वोटर आईडी को देख रही है और वोटर आईडी पारदर्शी रूप से हो रही है या नहीं इस पर नजर रख रही है. ये प्रहरी लोगों के वोटर कार्ड बनाने में मदद कर रहे हैं.
स्पेशल 27 की टीम का हुआ गठन : सपा के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह ने कहा कि यह हमारे स्पेशल 27 की टीम सिर्फ टीम नहीं, बल्कि वह मजबूत पिलर है जो लोगों के अधिकारों का संरक्षण कर रही है. सरकार समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को काटने की जुगत में है. उनसे उनके वोट का अधिकार छीनने की कोशिश में है. हम लोगों के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं, जिनके पास बीएलओ नहीं पहुंचे. जो पहुंचे वे गलत तरीके से फार्म भरवा रहे हैं. ऐसे में त्रुटि पूर्वक फॉर्म जाएगा तो निश्चित रूप से फॉर्म रिजेक्ट होगा और लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा. इसी को लेकर के पीडीए प्रहरी जन-जन के बीच जाकर वोट ठीक कराने की कोशिश में लगे हुए हैं.
शिविर में वोटर आईडी कार्ड को संशोधित करने आए एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बीएलओ ने अभी तक उनके फार्म को नहीं भरवाया है. इसलिए वह राहत शिविर में आए हैं. जहां वोटर कार्ड के संशोधन में मदद की जा रही है.
