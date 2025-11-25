ETV Bharat / state

यूपी में एसआईआर; बिहार परिणाम के बाद सपा ने वोटों की निगरानी के लिए बनाई स्पेशल 27 टीम

फिलहाल वाराणसी के अजगर विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल 27 टीम के जरिए वोटों के निगरानी की शुरुआत हुई है. जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता सहायता शिविर लगाए हुए हैं और लोगों के वोटर कार्ड को ठीक करा रहे हैं. यहां पर गठित स्पेशल 27 टीम शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के वोटर आईडी को देख रही है और वोटर आईडी पारदर्शी रूप से हो रही है या नहीं इस पर नजर रख रही है. ये प्रहरी लोगों के वोटर कार्ड बनाने में मदद कर रहे हैं.

वाराणसी : बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद SIR को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म हो चुकी है. अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों ने SIR पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी बनाकर वोट बैंक बचाने की रणनीति तैयार की है. जिसकी तस्वीर बनारस में नजर आ रही है. यहां सपा ने पीडीए प्रहरी के रूप में स्पेशल 27 की टीम तैयार लगाई है. यह टीम बनारस के अलग-अलग गांवों में जाकर के बीएलओ के साथ SIR की प्रक्रिया पर नजर रख रही है और पीडीए वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही है.

यूपी में एसआईआर; सपा के पीडीए प्रहरी (Photo Credit : ETV Bharat)

समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर ने कहा कि बिहार में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से SIR के बहाने लगभग 67 लाख से ज्यादा वोटों को काट दिया गया और सरकार ने मनमाने तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं होने देंगे. यहां पर पीडीएफ प्रहरी सीसीटीवी के जरिए SIR की प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति के वोट देने के अधिकार को नहीं छीना जा सके. उन्होंने बताया कि इसका परिणाम हमें 2027 के चुनाव में नजर आएगा. जब हम 2024 की तरह 27 में भी बीजेपी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे.

स्पेशल 27 की टीम का हुआ गठन : सपा के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह ने कहा कि यह हमारे स्पेशल 27 की टीम सिर्फ टीम नहीं, बल्कि वह मजबूत पिलर है जो लोगों के अधिकारों का संरक्षण कर रही है. सरकार समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को काटने की जुगत में है. उनसे उनके वोट का अधिकार छीनने की कोशिश में है. हम लोगों के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं, जिनके पास बीएलओ नहीं पहुंचे. जो पहुंचे वे गलत तरीके से फार्म भरवा रहे हैं. ऐसे में त्रुटि पूर्वक फॉर्म जाएगा तो निश्चित रूप से फॉर्म रिजेक्ट होगा और लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा. इसी को लेकर के पीडीए प्रहरी जन-जन के बीच जाकर वोट ठीक कराने की कोशिश में लगे हुए हैं.







शिविर में वोटर आईडी कार्ड को संशोधित करने आए एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बीएलओ ने अभी तक उनके फार्म को नहीं भरवाया है. इसलिए वह राहत शिविर में आए हैं. जहां वोटर कार्ड के संशोधन में मदद की जा रही है.

