ETV Bharat / state

SIR में वोटर नाम कटवाने में कांग्रेस भाजपा से कई गुना पीछे, आयोग ने जारी किए फाइनल आंकड़े

SIR कार्यक्रम के तहत आपत्ति और दावों के अंतिम दिन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए.

राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन
राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (फोटो निर्वाचन विभाग)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 11:16 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर मचा सियासी बवाल अब और तेज होता हुआ दिख रहा है. SIR कार्यक्रम के तहत आपत्ति और दावों के मामलों में कांग्रेस भाजपा से कई गुना पीछे रही है. नाम जोड़ने और काटने से संबंधित दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग ने जो फाइनल आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच टकराव को नई धार दे दी है. इन आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची से नाम कटवाने के मामलों में कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगभग 1800 गुना आगे रही है. SIR के आंकड़े सामने आने के बाद यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु बना रहेगा. निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी जंग और तेज होने के आसार हैं.

1.42 लाख नाम काटने को लेकर शिकायतें : निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से केवल 12 नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा कराए गए, जबकि बीजेपी की तरफ से 21,971 नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए. यह अंतर न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता और मंशा को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को भी और हवा दे रहा है. एसआईआर के तहत प्रदेशभर में कुल 1.42 लाख नाम काटने को लेकर शिकायतें और आपत्तियां दर्ज हुई हैं. वहीं, दूसरी ओर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए 12 लाख 83 हजार से अधिक दावे सामने आए हैं. इन दावों में मुख्य रूप से वे मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला है, साथ ही वे युवा भी हैं, जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है और पहली बार मतदान के योग्य बने हैं.

पढ़ें. SIR पर रार जारी: कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं का पलटवार, बोले – डोटासरा बिना तथ्य भ्रम फैला रहे

नाम कटवाने में कांग्रेस पीछे : दरअसल, एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया में ही प्रदेश की मतदाता सूची से 41.85 लाख नाम हटाए गए थे. इसके बाद ही नामों को लेकर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई. यही वह चरण है, जिस पर अब सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है. विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम कटवाने के लिए फर्जी या राजनीति से प्रेरित शिकायतें दर्ज कराई गईं. निर्वाचन विभाग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की भूमिका भी अहम रही. बीजेपी की ओर से 2,316 बूथ लेवल एजेंट सक्रिय रूप से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में जुटे रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से केवल 111 एजेंट ही इस प्रक्रिया में सक्रिय नजर आए.

पढ़ें. SIR पर घमासान: डोटासरा-जूली की सुप्रीम कोर्ट से मांग, प्रिंटेड फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हों

जमीनी स्तर पर यही सक्रियता या निष्क्रियता आंकड़ों में इतने बड़े अंतर का कारण बनी. आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम जोड़ने के दावे किए गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि, इसके लिए प्रशासन की ओर से जांच की जाएगी. वहीं, नाम कटवाने से जुड़े मामलों में संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) प्रत्येक केस की जांच करेगा. यदि किसी नाम को लेकर संदिग्धता पाई जाती है तो नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद एक समिति की ओर से सुनवाई की जाएगी और सामूहिक निर्णय के आधार पर तय होगा कि नाम हटाया जाए या नहीं. किसी एक अधिकारी के स्तर पर अंतिम फैसला नहीं होगा.

पढ़ें. SIR पर बालमुकुंद आचार्य बोले, देश के संसाधनों पर सबका बराबर हक, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जाना होगा

राजस्थान से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा : इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है. कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए कई जिलों में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे. मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि दिल्ली तक पहुंच गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया. कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया. दिल्ली से ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस पर अपनी संगठनात्मक कमजोरी छिपाने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि कांग्रेस की निष्क्रियता को अब SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाकर ढका जा रहा है.

TAGGED:

SIR IN RAJASTHAN
COMMISSION RELEASED FINAL LIST
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम
ELECTION COMMISSION SIR LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.