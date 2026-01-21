ETV Bharat / state

SIR में वोटर नाम कटवाने में कांग्रेस भाजपा से कई गुना पीछे, आयोग ने जारी किए फाइनल आंकड़े

जयपुर : प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर मचा सियासी बवाल अब और तेज होता हुआ दिख रहा है. SIR कार्यक्रम के तहत आपत्ति और दावों के मामलों में कांग्रेस भाजपा से कई गुना पीछे रही है. नाम जोड़ने और काटने से संबंधित दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग ने जो फाइनल आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच टकराव को नई धार दे दी है. इन आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची से नाम कटवाने के मामलों में कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगभग 1800 गुना आगे रही है. SIR के आंकड़े सामने आने के बाद यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु बना रहेगा. निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी जंग और तेज होने के आसार हैं.

1.42 लाख नाम काटने को लेकर शिकायतें : निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से केवल 12 नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा कराए गए, जबकि बीजेपी की तरफ से 21,971 नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए. यह अंतर न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता और मंशा को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को भी और हवा दे रहा है. एसआईआर के तहत प्रदेशभर में कुल 1.42 लाख नाम काटने को लेकर शिकायतें और आपत्तियां दर्ज हुई हैं. वहीं, दूसरी ओर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए 12 लाख 83 हजार से अधिक दावे सामने आए हैं. इन दावों में मुख्य रूप से वे मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला है, साथ ही वे युवा भी हैं, जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है और पहली बार मतदान के योग्य बने हैं.

पढ़ें. SIR पर रार जारी: कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं का पलटवार, बोले – डोटासरा बिना तथ्य भ्रम फैला रहे

नाम कटवाने में कांग्रेस पीछे : दरअसल, एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया में ही प्रदेश की मतदाता सूची से 41.85 लाख नाम हटाए गए थे. इसके बाद ही नामों को लेकर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई. यही वह चरण है, जिस पर अब सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है. विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम कटवाने के लिए फर्जी या राजनीति से प्रेरित शिकायतें दर्ज कराई गईं. निर्वाचन विभाग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की भूमिका भी अहम रही. बीजेपी की ओर से 2,316 बूथ लेवल एजेंट सक्रिय रूप से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में जुटे रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से केवल 111 एजेंट ही इस प्रक्रिया में सक्रिय नजर आए.