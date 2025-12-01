ETV Bharat / state

राजस्थान में SIR ने हरियाणा के नूंह में मचाई खलबली, मतदाता सूची में नाम गायब होने से परेशानी में परिवार

नूंह के 102 मतदाताओं का नाम EC की वेबसाइट पर अपलोड 2002 की मतदाता सूची से गायब है. इससे राजस्थान में SIR में परेशानी है.

SIR IN PANIC IN NUH HARYANA
राजस्थान में SIR ने हरियाणा के नूंह में मचाई खलबली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः राजस्थान में चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान ने हरियाणा के नूंह क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. राजस्थान में ब्याही बेटियों को अपने मायके हरियाणा के माता-पिता की वर्ष 2002 की मतदाता सूची दिखानी पड़ रही है, लेकिन नूंह जिले के गांव सुबासेड़ी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

102 मतदाताओं के परिजन हैं परेशानः गांव सुबासेड़ी की वर्ष 2002 की मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र-78 तावड़ू (लोकसभा-फरीदाबाद) भाग संख्या -37 में कुल 21 पेज होने चाहिए थे, लेकिन ऑनलाइन उपलब्ध पीडीएफ में पेज नंबर 16 और 17 पूरी तरह गायब हैं. इन दो पन्नों पर दर्ज 102 मतदाताओं के नाम वाला पेज ही गायब है. गायब मतदाता सूची में बराबर के हिंदू और मुस्लिम परिवार शामिल हैं. नतीजतन, राजस्थान में बसी इन 102 मतदाताओं की बेटियों को अपने वैध नागरिकता प्रमाण के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

मतदाता सूची के ऑनलाइन मोड से 102 मतदाताओं के नाम गायब (Etv Bharat)

आयोग वो कागज मांग रहा है, जो वेबसाइट से है गायबः पीड़ित अली मोहम्मद ने बताया कि "उनकी छह बेटियां राजस्थान के मोटूका, ग्वालदा और भुदली फलसाना में ब्याही हैं. वहां SIR के दौरान उनसे 2002 की वोटर लिस्ट मांगी गई, लेकिन सुबासेड़ी की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है." इसी तरह सुनीता देवी की बेटी किशनगढ़ बास राजस्थान में है और उसे भी यही दिक्कत आ रही है.

पेज 16 और 17 ऑनलाइन है गायबः गांव के सरपंच कुलदीप ने समस्या के समाधान के लिए 28 नवंबर को तावड़ू के उपमंडल अधिकारी को लिखित शिकायत दी है. शिकायत में मांग की गई है कि गायब पेज 16 और 17 को तुरंत मतदाता सूची में जोड़ा जाए ताकि राजस्थान में चल रहे अभियान में किसी को परेशानी न हो. सरपंच ने बताया कि "वर्ष 2002 में तावड़ू क्षेत्र लोकसभा फरीदाबाद में था, जबकि अब गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में है. इस कारण लोग फरीदाबाद और गुरुग्राम के चुनाव कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गायब पेज अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं."

क्या बोले तावडू एसडीएमः तावडू एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने कहा कि "मामला उनके संज्ञान में है. लोगों को सोहना गुरुग्राम के निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है. इस मामले को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है."

23 साल पुरानी वोटर लिस्ट की इंतजार में ग्रामीणः बता दें कि नूंह क्षेत्र में रिश्तेदारियां दोनों राज्यों में फैली हुई हैं. लोग कह रहे हैं कि जब हरियाणा में भी SIR होगा तो राजस्थान की बहू-बेटियों को भी यही मुश्किल आएगी. इसलिए दोनों राज्यों के प्रशासन को आपस में तालमेल कर स्थायी समाधान निकालना चाहिए. फिलहाल सुबासेड़ी गांव के 102 परिवार और उनकी राजस्थान में ब्याही गई बेटियां इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट के गायब पेज मिल जाएंगे और उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-"क्या होगा हरियाणा में SIR का पैमाना?" राव इंद्रजीत के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर जानें भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा

TAGGED:

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
SIR IN PANIC IN NUH HARYANA
SIR PROBLEM IN HARYANA
SPECIAL INTENSIVE REVISION
SIR IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.