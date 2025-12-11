ETV Bharat / state

कोटपूतली में BLO की संदिग्ध मौत, सुबह घर से निकला, लेकिन लौटा नहीं

बीएलओ के मौत की सूचना लगते ही अस्पताल पहुंचे. मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी बुलाए गए हैं. मामले की जांच करवा रहे हैं. विजय का काम 4 दिसंबर को ही पूरा हो गया था. उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव या नोटिस नहीं दिया गया. मामला संवेदनशील है, जिसकी जांच जारी है. : रामवतार मीणा, एसडीएम, कोटपूतली

कोटपूतली : जिले में एक बीएलओ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. कोटपूतली में SIR प्रकिया में बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात विजय गुर्जर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम रामवतार मीणा, तहसीलदार रामधन गुर्जर और पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

बीएलओ विजय सिंह भाग संख्या 78 के बीएलओ थे और करवास गांव के सरकारी विद्यालय में उनकी पोस्टिंग थी. परिवार का कहना है कि विजय बुधवार देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई. थोड़ी दूरी पर उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिला. परिजन उन्हें तुरंत राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें. राजस्थान में SIR ड्यूटी में लगे एक और BLO की गई जान, परिजन बोले- काम का था दबाव

सुबह गया था काम से बाहर : मृतक विजय सिंह के चाचा बुधराम ने बताया कि विजय सिंह SIR के काम में लगा हुआ था. बुधवार देर शाम में करीब 5 बजे के करीब विजय से बात हुई थी, सब ठीक था, लेकिन अचानक क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है. विजय अपने पीछे दो बच्चें छोड़ गए हैं, 17 वर्षीय दीपक और 15 वर्षीय अर्चना.