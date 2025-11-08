ETV Bharat / state

एसआईआर: भाजपा कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारियां, टीमें की तैनाती की

प्रदेश में भाजपा ने मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष तैयारी की है. पार्टी कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है.

भाजपा प्रदेश कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य शुरू कर दिया है. इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने भी मतदाताओं को जोड़ने के लिए अपनी-अपनी टीमों की तैनाती कर दी है. सूची से 'वोट चोरी' न हो, इसको लेकर कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर तक टीम लगा दी है. इधर, सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 'देश को धर्मशाला समझने वाले' मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए बूथ स्तर पर तैनाती शुरू कर दी है. पार्टी ने संभाग प्रभारी के साथ-साथ प्रदेश और जिला स्तर पर वॉर रूम भी गठित किए हैं, ताकि प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी जा सके. भाजपा नेताओं का मानना है कि फर्जी और बाहरी मतदाता, जिसमें अवैध रूप से रह रहे विदेशी (पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और म्यांमार) घुसपैठियों के नाम चिह्नित करने में निर्वाचन आयोग का सहयोग किया जाएगा.

राजस्थान में एसआईआर लागू करने के फैसले के बाद से प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के जरिए राजस्थान में भी दलित, एसटी, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है. ऐसे में कांग्रेस सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने पर्यवेक्षक लगाएगी. इधर, भाजपा का कहना था कि एसआईआर से घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे. ये लोग 'देश को धर्मशाला' समझते हैं इसलिए फर्जी मतदाताओं के नाम कटना जरूरी है. भाजपा ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक टीमों का गठन करना शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं, भाजपा ने प्रदेश स्तर पर खास 'वॉर रूम' बनाए हैं.

भाजपा ने बनाई मॉनिटरिंग के लिए टीम: अभियान की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तरीय टीम बनाई गई है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा प्रसन्न मेहता, सांसद जयपुर देहात राव राजेंद्र सिंह, प्रवक्ता अपूर्व सिंह, विधायक कैलाश चंद्र वर्मा, प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ सौरभ सारस्वत, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष मानसिंह बारहठ और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट निमिषा गौड़ को शामिल किया गया है. भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह मॉनिटरिंग टीम प्रदेश भर में एसआईआर अभियान के जरिये होने वाले कार्यों की निगरानी करेगी और जिला या बूथ स्तर पर आने वाली दिक्कतों का समाधान कर आवश्यक दिशा-निर्देश देगी.

ये है भाजपा की तैयारी:

  • हर संभाग में लगाए पर्यवेक्षक, प्रभारी और सह प्रभारी
  • हर विधानसभा में अलग से पर्यवेक्षक लगाने की भी तैयारी
  • टोलियां फर्जी मतदाताओं पर रखेगी नजर
  • कार्यक्रम को लेकर भाजपा अलर्ट
  • अपने बीएलए को भाजपा करेगी और ट्रेंड
  • बीएलए को SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश

'वॉर रूम' से होगी मॉनिटरिंग: पार्टी की ओर से बनाए गए खास 'वॉर रूम' से हर दिन जिला और विधानसभा स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा. इन टीमों को कार्यकर्ताओं के काम पर नजर रखने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का काम दिया गया है. भाजपा के ये 'वॉर रूम' रियल-टाइम डेटा की निगरानी और जवाबदेही को औपचारिक बनाने की पार्टी की रणनीति को दर्शाते हैं. पार्टी अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए औपचारिक प्रचार शुरू करने से पहले बूथ स्तर पर अपनी ताकतों और कमजोरियों का ऑडिट करना चाहती है. बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि इस अभियान के लिए, बीजेपी ने हर विधानसभा में 5-6 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जा रही है, जिसमें बूथ लेवल एजेंट (BLA)-1 भी शामिल है. इस टीम की निगरानी एक 'बूथ प्रवासी' करेगा, जो किसी दूसरे बूथ का एक वरिष्ठ सदस्य होगा. इससे बूथ स्तर की समितियों के काम में और भी तेजी आएगी. 'बूथ प्रवासी' BLA-2 के साथ भी तालमेल बिठाएगा, जो आगे चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) से संपर्क रखेगा. सभी विधानसभा समन्वयकों को BLA-1 बनने का अधिकार दिया गया है. बीजेपी ने अपनी यह सूची प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी सौंपी है. पारीक ने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि मतदाता सूची में कोई भी गड़बड़ी न हो और हर योग्य मतदाता का नाम शामिल हो. इसके लिए हम चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

इनको मिली जिम्मेदारी:

जयपुर संभाग :

  • पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद, जयपुर देहात)
  • प्रभारी - कैलाश वर्मा, विधायक
  • सह-प्रभारी - पुनीत कर्णावत, सीताराम पोसवाल, आशीष सांड

भरतपुर संभाग :

  • पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद, जयपुर देहात)
  • प्रभारी -निमिषा गौड़
  • सह-प्रभारी - नीलम गुर्जर, सुनीता चौधरी, ज्योति मिश्रा

कोटा संभाग :

  • पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद, जयपुर देहात)
  • प्रभारी - मानसिंह बारहठ
  • सह-प्रभारी - अनुराग जांगिड़, विक्रम शेखावत, सत्येन्द्र त्यागी

बीकानेर संभाग :

  • पर्यवेक्षक, राव राजेन्द्र (सांसद, जयपुर देहात)
  • प्रभारी - सौरभ सारस्वत
  • सह-प्रभारी - प्रताप पूनिया, सतीश गजराज,जीतमल पंचारिया

जोधपुर संभाग :

  • पर्यवेक्षक -लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री
  • प्रभारी - अपूर्वा पाठक
  • सह-प्रभारी : महेन्द्र मेघवाल, जगदीश धाणदिया, सोहन चौधरी

उदयपुर संभाग :

  • पर्यवेक्षक - लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री
  • प्रभारी - अशोक सैनी
  • सह-प्रभारी, नरेन्द्र मीणा, चन्द्रगुप्त सिंह चौहान,बंशी लाल कटारा

अजमेर संभाग :

  • पर्यवेक्षक - लक्ष्मीनारायण दवे - पूर्व कैबिनेट मंत्री
  • प्रभारी - प्रसन्न चंद्र मेहता
  • सह-प्रभारी - वंदना नोगिया, चेतन चौधरी और अनिल मित्तल

इन मतदाताओं पर पैनी नजर: बीजेपी कार्यालय प्रभारी पारीक ने बताया कि एसआईआर होने से अवैध विदेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे. इसके लिए जन्म–स्थान की जांच की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी अवैध विदेशी घुसपैठिया मतदाता सूची में नाम न लिखवा सके. साथ ही मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय हित में किए गए इस निर्णय से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और अवैध विदेशी घुसपैठियों का चोली-दामन का साथ है. एसआईआर होने से अवैध विदेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगी.

