ETV Bharat / state

SIR : बाड़मेर डिजिटाइजेशन में अव्वल, IAS टीना डाबी ने चार ERO को किया सम्मानित

SIR में उत्कृष्ट कार्य करने पर बाड़मेर के चार निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है.

ईआरओ राज्य स्तर पर सम्मानित
ईआरओ राज्य स्तर पर सम्मानित (सौजन्य - जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बाड़मेर जिला डिजिटाइजेशन में अव्वल स्थान पर है. निर्वाचन विभाग की ओर से एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर बाड़मेर जिले के चार निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ प्रगति पर है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का संग्रहण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी है, जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, उनको अब किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

पढ़ें. एसडीएम और बीएलओ ऊंट पर बैठकर कर रहे एसआईआर का कार्य

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी यशार्थ शेखर, शिव के यक्ष चौधरी, गुड़ामालानी के केशव मीणा एवं चौहटन के रणछोड़ सोलंकी को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया. इनकी ओर से एसआईआर में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य किया गया है.

लापरवाही बरतने पर बीएलओ निलंबित : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने मतदान केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्छवाल के प्रथम बूथ लेवल अधिकारी रविन्द्र मीना को निलंबित कर दिया. जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति फागलिया की राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्छवाल के भाग संख्या 270 के बूथ लेवल अधिकारी रविन्द्र मीना को निलंबित किया है. निलंबन काल के दौरान इनका मुख्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सेड़वा रहेगा.

TAGGED:

SIR IN RAJASTHAN
SIR IN BARMER
BARMER ERO HONORED
IAS TINA DABI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.