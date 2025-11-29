ETV Bharat / state

SIR : बाड़मेर डिजिटाइजेशन में अव्वल, IAS टीना डाबी ने चार ERO को किया सम्मानित

ईआरओ राज्य स्तर पर सम्मानित ( सौजन्य - जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बाड़मेर )

बाड़मेर : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बाड़मेर जिला डिजिटाइजेशन में अव्वल स्थान पर है. निर्वाचन विभाग की ओर से एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर बाड़मेर जिले के चार निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ प्रगति पर है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का संग्रहण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी है, जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, उनको अब किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. पढ़ें. एसडीएम और बीएलओ ऊंट पर बैठकर कर रहे एसआईआर का कार्य