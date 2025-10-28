ETV Bharat / state

राजस्थान में SIR शुरू: 70 फीसदी मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

महाजन ने बताया कि राजस्थान में 27 अक्टूबर तक 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 570 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें से 70.55 प्रतिशत के नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल खा चुके हैं. बीएलओ एप के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु के 79.32% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 22.22% मतदाताओं का मिलान हुआ है.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिहार में एसआईआर के दौरान दस्तावेज लेने को लेकर जो नकारात्मक वातावरण बना था, उससे सबक लेते हुए हमने मैपिंग का काम पहले ही शुरू कर दिया था. महाजन ने कहा कि साल 2002 से लेकर 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूद मतदाता सूची का मिलान किया गया है, जिसमें 70.55 फीसदी मतदाताओं के नाम सही मिले हैं. ऐसे में मतदाताओं को अब किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने पर यह आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार भी हो सकता है.

जयपुर: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत राजस्थान के 70.55 प्रतिशत मतदाताओं को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. साल 2002 से लेकर 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूद मतदाता सूची का मिलान किया गया है, जिसमें 70.55 फीसदी मतदाताओं के नाम सही मिले हैं.

वोटर मैपिंग में राजस्थान देश में सबसे आगे: महाजन ने कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उनमें वोटर मैपिंग के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. यहां 49.37 प्रतिशत मैपिंग पूर्ण हो चुकी है, जबकि अन्य राज्य इसमें काफी पीछे हैं. गुजरात में 5.73 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 13.41%, मध्य प्रदेश में 20.9%, तमिलनाडु में 21.62% और छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत मैपिंग हुई है.

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ: नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे. यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा. तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा. प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा. मृतक स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा. एसआईआर के बाद राज्य में प्रत्येक बूथ पर औसतन 890 मतदाता रह जाएंगे. इसके तहत 8,819 नए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कुल 61,309 पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे.

अब राज्यों के बीच डाटा मिलान संभव: महाजन ने कहा कि अब सभी राज्यों की वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है. इससे राजस्थान की सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ऐसे मतदाताओं का भी सत्यापन हो सकेगा, जिनके पारिवारिक संबंध अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं. पहले अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट ना होने के कारण इस प्रक्रिया में दिक्कत आती थी, लेकिन अब मशीन रीडिंग फॉर्मेट में डाटा मिलान से यह कार्य आसान हो गया है.

7 फरवरी को जारी होगी फाइनल सूची: उन्होंने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में 31 दिन दस्तावेजों का फेज नहीं रहेगा. इस अवधि में ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को तैयार की जाएगी. इसके बाद 8 जनवरी तक ड्राफ्ट सूची को लेकर दावा किया जा सकेगा. इसके बाद अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी. यदि कोई मतदाता रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश से असंतुष्ट है तो वह कलेक्टर के पास अपील कर सकता है और अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ही की जा सकेगी. 1 साल की सजा का प्रावधान: नवीन महाजन ने कहा कि यदि किसी मतदाता का दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है.

तबादलों पर रहेगी रोक: एसआईआर कार्य में लगे कलेक्टर से लेकर बीएलओ तक सभी अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची कार्य बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके.