विशेष गहन पुनरीक्षण: राजस्थान की मतदाता सूची से 41.85 लाख नाम हटे, 11 लाख को नोटिस

राजस्थान में पात्र मतदाता 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक की अवधि में दस्तावेज पेश कर पुनः अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

SIR in Rajasthan
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Etv Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 7:03 PM IST

4 Min Read
जयपुर : राजस्थान में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 41.85 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं या फिर उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें दस्तावेज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. इसी प्रकार 11 लाख वोटर्स को नोटिस दिया जाएगा, जिनकी मैपिंग पिछली एसआईआर से नहीं हो पाई है.

निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि ईसीआई द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम किया गया था, जिसमें एसआईआर की ड्राफ्ट रोल में 41 लाख 85 हजार नाम हटाए हैं. महाजन ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा. उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं. इसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए वोटर्स, दिवंगत वोटर्स, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं. इसके अलावा 11 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे. ऐसे वोटर्स दस्तावेज जमा करवाकर नाम जुड़वा सकेंगे. महाजन ने बताया कि सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहभागिता से 16 दिसंबर 2025 तक कुल 5,46,56,215 मतदाताओं में से 5,04,71,396 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए, जो एसआईआर के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है.

4.57 लाख मतदाता मिले अनुपस्थित: निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों (अंता को छोड़कर) में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआईआर प्रक्रिया) के दौरान कुल 41.85 लाख नामों को हटाया गया है. इसमें 24.80 लाख (लगभग 5.43 प्रतिशत) वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4.57 लाख (0.84 प्रतिशत) मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं. इसके अलावा 8.75 लाख (1.60 प्रतिशत) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 3.44 लाख (0.63 प्रतिशत) नाम डुप्लिकेट पाए गए हैं. वहीं अन्य कारणों (गुमशुदगी आदि) के तहत 27 हजार नामों को हटाया गया है. निर्वाचन विभाग की ओर से इन सभी विवरणों से संबंधित एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, दिवंगत) सूची जारी कर दी गई है, जिसे election.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है.

15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लगभग 11 लाख ऐसे वोटर्स, जिनकी एसआईआर में मैपिंग नहीं हो पाई, उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे. इसके अलावा ऐसे मतदाता, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा. मतदाता सूची से जिनका नाम हटाया गया है, उनके इस सूची से नाम काटे जाने का कारण भी बताया गया है. इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास भी जाकर मतदाता ऑफलाइन अपना नाम चेक करवा सकते हैं. साथ ही, एक ड्राफ्ट सूची राजनीतिक पार्टियों के एजेंट (बीएलए) को भी दी गई है.

एसआईआर के प्रमुख तथ्य :

  • कुल मतदाता: 5,48,84,479
  • अब तक प्राप्त गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म): 5,05,90,361

गणना के दौरान निम्न श्रेणियों की पहचान की गई है:

  • स्थानांतरित,अनुपस्थित,अन्य: 29.6 लाख (5.43 प्रतिशत)
  • दिवंगत मतदाता: 8.75 लाख (1.6 प्रतिशत)
  • एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत: 3.44 लाख (0.63 प्रतिशत)
  • कुल हटाए गए नाम: 41 लाख 85 हजार

इन श्रेणियों में वे मतदाता शामिल हैं जो अन्य राज्य, केंद्रशासित प्रदेश में मतदाता बन चुके हैं, उपलब्ध नहीं पाए गए, समय सीमा तक प्रपत्र जमा नहीं कर पाए या किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे. सभी पात्र मतदाता 17 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक की दावे एवं आपत्तियों की अवधि में पुनः अपना नाम जुड़वा सकते हैं. एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा. 15 फरवरी, 2026 को निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा.

