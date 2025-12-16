ETV Bharat / state

विशेष गहन पुनरीक्षण: राजस्थान की मतदाता सूची से 41.85 लाख नाम हटे, 11 लाख को नोटिस

जयपुर : राजस्थान में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 41.85 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं या फिर उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें दस्तावेज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. इसी प्रकार 11 लाख वोटर्स को नोटिस दिया जाएगा, जिनकी मैपिंग पिछली एसआईआर से नहीं हो पाई है.

निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि ईसीआई द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम किया गया था, जिसमें एसआईआर की ड्राफ्ट रोल में 41 लाख 85 हजार नाम हटाए हैं. महाजन ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा. उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं. इसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए वोटर्स, दिवंगत वोटर्स, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं. इसके अलावा 11 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे. ऐसे वोटर्स दस्तावेज जमा करवाकर नाम जुड़वा सकेंगे. महाजन ने बताया कि सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहभागिता से 16 दिसंबर 2025 तक कुल 5,46,56,215 मतदाताओं में से 5,04,71,396 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए, जो एसआईआर के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है.

पढ़ें: मतदाता सूची पुनरीक्षण: राजस्थान में IAS रोहिणी भाजीभाकरे बनीं विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक

4.57 लाख मतदाता मिले अनुपस्थित: निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों (अंता को छोड़कर) में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआईआर प्रक्रिया) के दौरान कुल 41.85 लाख नामों को हटाया गया है. इसमें 24.80 लाख (लगभग 5.43 प्रतिशत) वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4.57 लाख (0.84 प्रतिशत) मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं. इसके अलावा 8.75 लाख (1.60 प्रतिशत) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 3.44 लाख (0.63 प्रतिशत) नाम डुप्लिकेट पाए गए हैं. वहीं अन्य कारणों (गुमशुदगी आदि) के तहत 27 हजार नामों को हटाया गया है. निर्वाचन विभाग की ओर से इन सभी विवरणों से संबंधित एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, दिवंगत) सूची जारी कर दी गई है, जिसे election.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप, भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जल्द होगा बहुत बड़ा खुलासा