एसआईआर को लेकर भाजपा तैयार, इसके माध्यम से भारत के सच्चे मतदाता भाग्य विधाता होंगेः बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश

रांचीः झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक ओर जहां चुनाव आयोग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है. वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी के साथ राजनीतिक दलों ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है. एसआईआर का शुरू से समर्थन कर रही भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में अवैध मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटेगा.

बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाने में जुटी

पार्टी ने SIR (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) के प्रावधानों के बारे में जनता को बताने का फैसला किया है, जिससे सभी वैध वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके. पार्टी इसके लिए मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाने में जुटी है. साथ ही इस कार्य में सहायक बनने वाले पार्टी के बीएलए की सूची आयोग को सौंपी गई है.

बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का बयान (Etv Bharat)

एसआईआर के माध्यम से भारत के सच्चे मतदाता भाग्य विधाता होंगेः दीपक प्रकाश

झारखंड में शुरू हो रहे एसआईआर का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि इसके माध्यम से भारत के सच्चे मतदाता भाग्य विधाता होंगे. उन्होंने विरोधियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी सात बार एसआईआर हुआ है, इसके बाबजूद वह विरोध कर रही है. हद तो यह है कि बिहार में कांग्रेस ने इसके विरोध में यात्रा की और जनता ने उसे ठुकरा दिया.