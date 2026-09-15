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झारखंड में SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका बढ़ा, अंतिम तिथि 30 सितंबर

रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दावा-आपत्ति की समयसीमा चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है. अब अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है. इससे पहले पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है. उन्होंने कहा कि जो नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं हैं, वे अब 30 सितंबर 2026 तक ईसीआईनेट के माध्यम से अथवा अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र अवश्य जमा करें.

अंतिम बार समयसीमा बढ़ाई गई

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था. विभिन्न स्टेकहोल्डर के माध्यम से प्राप्त हो रहे अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 की संख्या को देखते हुए अब तिथि अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है. इससे उन पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है.

फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की सुविधा भी उपलब्ध

फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज की जा सकती है. फॉर्म-8 के जरिए संबंधित मतदान केंद्र हेतु नाम स्थानांतरित एवं प्रविष्टियों में सुधार कराया जा सकता है.