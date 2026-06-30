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पलामू में 2 लाख 35 हजार 701 मतदाता अनमैप्ड, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक

पलामू में 2 लाख 35 हजार 701 मतदाता अनमैपड है. इनमें सबसे अधिक संख्या नक्सल प्रभावित इलाकों में है.

SIR in Jharkhand
पलामू समाहरणलय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
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पलामू: झारखंड के पलामू जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष intensive revision (SIR) प्रक्रिया शुरू हो गई है. मंगलवार से एन्यूमरेशन (गणना चरण) का फेज शुरू हो गया है. जिले में कुल 17,64,947 मतदाताओं में से 2,35,701 मतदाता अभी अनमैप्ड हैं.

सबसे अधिक अनमैप्ड मतदाता उन विधानसभा क्षेत्रों में हैं जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं. डालटनगंज और छत्तरपुर विधानसभा क्षेत्रों में अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है.

पलामू डीसी का बयान (ETV Bharat)

डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र

  • कुल मतदाता: 4,06,932
  • अनमैप्ड मतदाता: 67,194

डालटनगंज विधानसभा के अंतर्गत गढ़वा जिले का भंडरिया इलाका आता है, जहां बूढापहाड़ स्थित है. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदाता अनमैप्ड हैं.

छत्तरपुर विधानसभा क्षेत्र

  • कुल मतदाता: 3,26,401
  • अनमैप्ड मतदाता: 43,427

छत्तरपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार सीमा से सटा हुआ है और अति नक्सल प्रभावित रहा है. इस क्षेत्र में पलामू जिले में सबसे अधिक पुलिस बल तैनात है.

अन्य विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति

  • हुसैनाबाद: कुल मतदाता 3,30,689, अनमैप्ड 47,484
  • पांकी: कुल मतदाता 3,33,125, अनमैप्ड 38,002
  • बिश्रामपुर: कुल मतदाता 3,67,800, अनमैप्ड 3,59,594

जिला प्रशासन का उत्सव वाली मुहिम

पलामू जिला प्रशासन अनमैप्ड मतदाताओं के एम्यूमरेशन (गणना चरण) फेज को उत्सव के रूप में ले रहा है. अनमैप्ड मतदाताओं को विशेष टारगेट पर लिया जा रहा है.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि अनमैप्ड वोटरों की लिस्ट सभी के पास मौजूद है. प्रत्येक बीएलओ के पास भी यह लिस्ट उपलब्ध है. सभी स्टेकहोल्डर्स को लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे पता चल सकेगा कि पिछले SIR से कितने वोटरों की मैपिंग नहीं हो पाई.

क्या चाहिए मैपिंग के लिए?

अनमैप्ड मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए केवल दो शर्तें पूरी करनी होंगी. जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो और भारत का नागरिक हो. नागरिकता साबित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 तरह के दस्तावेज हैं. जिसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड शामिल है.

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरे जिले में उत्सव का माहौल रहे और अधिक से अधिक मैपिंग हो सके. प्रशासन चाहता है कि मतदाताओं के साथ-साथ पूरा समाज जागरूक हो, क्योंकि यह लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है.

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