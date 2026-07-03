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झारखंड में SIR: सावधानी से भरें गणना प्रपत्र नहीं तो हो सकती है परेशानी, जानिए चुनाव आयोग के गणना प्रपत्र में क्या है खास

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ( ETV Bharat )