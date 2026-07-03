झारखंड में SIR: सावधानी से भरें गणना प्रपत्र नहीं तो हो सकती है परेशानी, जानिए चुनाव आयोग के गणना प्रपत्र में क्या है खास
झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है. गणना प्रपत्र क्या है रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट में जानिए.
Published : July 3, 2026 at 4:10 PM IST
रांची: राज्य में इन दिनों मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत राज्य के 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 वोटर की जांच घर-घर जाकर ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा की जा रही है. इस दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र बीएलओ के समक्ष भरना है.
गणना प्रपत्र सावधानी से भरें, गड़बड़ी से दोनों पक्ष परेशान
गणना प्रपत्र को सावधानी पूर्वक भरना है. यदि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मतदाता के साथ-साथ बीएलओ को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गणना प्रपत्र के सबसे ऊपर प्रत्येक वोटर (जिसका मैपिंग हो चुका है) का क्यूआर कोड और तस्वीर लगी होगी. इसमें व्यक्तिगत विवरण जैसे मतदाता का नाम, एपिक संख्या, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या एवं बूथ का नाम, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र और राज्य का नाम pre-filled रहेंगे.
इसके नीचे के कॉलम में प्रत्येक वोटर को पिछले SIR के बारे में विवरण भरना होगा. बगल के कॉलम में उस मतदाता के रिश्तेदार का विवरण (जो पिछले SIR में है) भरना है.
मतदाता को गणना प्रपत्र में अपना जन्म तिथि, आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, उनकी एपिक संख्या, माता का नाम, माता की एपिक संख्या, पति या पत्नी का नाम और पति/पत्नी की एपिक संख्या दर्ज करनी होगी.
तत्पश्चात घोषणा के साथ मतदाता हस्ताक्षर कर बीएलओ को गणना प्रपत्र सौंपेंगे. गणना प्रपत्र पर बीएलओ का हस्ताक्षर होगा. बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र की दूसरी प्रति मतदाता को आवेदन प्राप्ति के रूप में सौंपी जाएगी, जिसे ध्यानपूर्वक रखना आवश्यक है.
समय सीमा और प्रगति
- गणना प्रपत्र 30 जून से 29 जुलाई तक भरे जाएंगे.
- राज्यभर में 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 वोटर हैं.
- अब तक 45 लाख गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं.
- राज्य के 1.5 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं.
- 29,571 बीएलओ की बड़ी जिम्मेदारी
- झारखंड के 29,571 बीएलओ को 2,64,63,236 मतदाताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- दस्तावेज जमा करने के नियम (जन्म तिथि के आधार पर)
- यदि किसी युवा का जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना होगा.
- यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा.
- यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो स्वयं के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा.
स्वीकार्य दस्तावेज
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- 01.07.1987 से पहले भारत में सरकारी/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा कोई भी जमीन/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- आधार के लिए आयोग के निर्देश (पत्र संख्या 23/2025 ईआरएस/वोलिल दिनांक 09.09.2025) लागू होंगे.
विशेष मामलों में दस्तावेज
अगर नाम 2003 की वोटर लिस्ट में झारखंड से बाहर किसी दूसरे राज्य में है तो वहां की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या, विधानसभा और जिले को दर्शाती फोटो कॉपी दें. पैरेंटल मैपिंग से बाहर के वोटर के बच्चे (नए वोटर) को शपथ पत्र के साथ पैरेंटल मैपिंग के लिए दस्तावेज देना होगा. गड़बड़ी पर नोटिस दिया जाएगा लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है.
SIR के दौरान गणना प्रपत्र की जांच बीएलओ, सुपरवाइजर के अलावा एईआईआरओ द्वारा की जाएगी. एईआईआरओ द्वारा जांचे गए प्रपत्रों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी जांचेंगे. पूर्ण रूप से समर्पित गणना प्रपत्र को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सक्षम अधिकारी भी जांचेंगे. गड़बड़ी पर एईआईआरओ द्वारा नोटिस भेजकर संबंधित दस्तावेज या जानकारी मांगी जाएगी.
सीईओ के रवि कुमार का आश्वासन
वोटर को डरने की जरूरत नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, यदि गणना प्रपत्र में किसी तरह की गलत एंट्री होती है तो नोटिस आने पर संबंधित मतदाता से सुधार करवा लिया जाएगा. इसके लिए बीएलओ के माध्यम से दूसरा गणना प्रपत्र लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य भर में 30 जून से 29 जुलाई तक गणना प्रपत्र घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा भराए जा रहे हैं. 29 जुलाई तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी, तत्पश्चात गणना प्रपत्रों की जांच होगी. गणना प्रपत्र में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है. बीएलओ से आवेदन प्राप्ति की रसीद अवश्य लें.
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