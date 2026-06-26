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झारखंड में SIR: बीएलए-2 बनाने में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस रह गई पीछे, कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का एक भी बीएलए नहीं

रांची: झारखंड में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अब तक सभी बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं हो पाई है. झारखंड के मान्यता प्राप्त सभी नौ राजनीतिक दलों में से किसी ने भी सभी बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति अब तक पूरी नहीं की है.

25 जून तक राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 67,843 बीएलए-2 बनाए गए हैं. इसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 26,264 बीएलए-2 बनाने में सफलता हासिल की है. सबसे खराब प्रदर्शन आम आदमी पार्टी (आप) का रहा है, जिसने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के किसी भी बूथ पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं की है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने मात्र दो बीएलए-2 बनाए हैं, जो लातेहार विधानसभा क्षेत्र के हैं. सीपीआई(एम) ने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 52 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं. आजसू पार्टी ने 3,803, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 16,956 और आरजेडी ने 2,759 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राजनीतिक दल के नेताओं के बयान (ETV Bharat)

बीएलए-2 बनाने में कांग्रेस भी पीछे, कई विधानसभाओं में शून्य नियुक्ति

बीएलए-2 की नियुक्ति में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस भी काफी पीछे है. आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने पूरे राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18,007 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं. पार्टी द्वारा पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद जैसे विधानसभा क्षेत्रों में एक भी बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं की गई है.

कांग्रेस महासचिव का बयान

कांग्रेस महासचिव सह मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने स्वीकार किया कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. हालांकि उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पार्टी द्वारा दी गई सूची चुनाव आयोग में अपडेट नहीं होने के कारण संख्या कम दिख रही है. इसके बावजूद पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जहां-जहां बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां जल्द नियुक्ति की जाएगी.

बीएलए-2 नियुक्ति अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक- सीईओ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि बीएलए-2 की नियुक्ति राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है. ये नियुक्तियां मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ के साथ मिलकर सहयोग करेंगी. राज्य में करीब 29,000 मतदान केंद्र हैं, जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बीएलए-2 की नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा की जानी है. सभी 9 मान्यता प्राप्त दलों को लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बीएलए-2 की नियुक्ति कर जिला के माध्यम से चुनाव आयोग तक सूची भेजी जाए. कुछ दलों ने अच्छा काम किया है, जबकि कुछ के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं.