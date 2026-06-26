झारखंड में SIR: बीएलए-2 बनाने में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस रह गई पीछे, कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का एक भी बीएलए नहीं
मतदाताओं के एसआईआर में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस BLA-2 की नियुक्ति में पिछड़ गई है. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : June 26, 2026 at 5:41 PM IST
रांची: झारखंड में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अब तक सभी बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं हो पाई है. झारखंड के मान्यता प्राप्त सभी नौ राजनीतिक दलों में से किसी ने भी सभी बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति अब तक पूरी नहीं की है.
25 जून तक राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 67,843 बीएलए-2 बनाए गए हैं. इसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 26,264 बीएलए-2 बनाने में सफलता हासिल की है. सबसे खराब प्रदर्शन आम आदमी पार्टी (आप) का रहा है, जिसने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के किसी भी बूथ पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं की है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने मात्र दो बीएलए-2 बनाए हैं, जो लातेहार विधानसभा क्षेत्र के हैं. सीपीआई(एम) ने राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 52 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं. आजसू पार्टी ने 3,803, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 16,956 और आरजेडी ने 2,759 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं.
बीएलए-2 बनाने में कांग्रेस भी पीछे, कई विधानसभाओं में शून्य नियुक्ति
बीएलए-2 की नियुक्ति में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस भी काफी पीछे है. आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने पूरे राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18,007 बीएलए-2 नियुक्त किए हैं. पार्टी द्वारा पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद जैसे विधानसभा क्षेत्रों में एक भी बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं की गई है.
कांग्रेस महासचिव का बयान
कांग्रेस महासचिव सह मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने स्वीकार किया कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. हालांकि उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पार्टी द्वारा दी गई सूची चुनाव आयोग में अपडेट नहीं होने के कारण संख्या कम दिख रही है. इसके बावजूद पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जहां-जहां बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां जल्द नियुक्ति की जाएगी.
बीएलए-2 नियुक्ति अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक- सीईओ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि बीएलए-2 की नियुक्ति राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है. ये नियुक्तियां मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ के साथ मिलकर सहयोग करेंगी. राज्य में करीब 29,000 मतदान केंद्र हैं, जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बीएलए-2 की नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा की जानी है. सभी 9 मान्यता प्राप्त दलों को लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बीएलए-2 की नियुक्ति कर जिला के माध्यम से चुनाव आयोग तक सूची भेजी जाए. कुछ दलों ने अच्छा काम किया है, जबकि कुछ के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं.
बीएलए-2 नियुक्ति को लेकर सियासत तेज
मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीएलए-2 नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीएलए बनाने में सबसे आगे रह रही भाजपा ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला है. भाजपा नेता अजय राय ने कहा कि विरोधियों के पास कार्यकर्ता ही नहीं हैं, ऐसे में वे बीएलए कैसे बनाएंगे. जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि सभी राजनीतिक दलों को बीएलए बनाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो, कांग्रेस एवं अन्य दल केवल एसआर का विरोध करते हैं, लेकिन उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जो बीएलए बनकर मतदाताओं के सत्यापन का काम करें.
झामुमो का पलटवार
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा द्वारा बनाए गए बीएलए की संख्या को फर्जी बताते हुए कहा है कि मिस कॉल करके सदस्य बनाने का दावा करने वाली यह पार्टी इसमें भी धोखाधड़ी कर रही है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया कि जो संख्या बीएलए-2 की बताई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा बनाए गए हैं और एसआईआर को लेकर उनकी मुकम्मल तैयारी है.
कांग्रेस का बचाव
कांग्रेस ने कहा है कि बीएलए बनाने में पार्टी संतोषजनक प्रदर्शन कर रही है. जहां भी नहीं बनाए गए हैं, वहां पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर जल्द से जल्द बीएलए-2 बनाने को कहा गया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक भी बीएलए नहीं बना है, लेकिन आंकड़ों में अंतर इसलिए है क्योंकि जिला स्तर पर सौंपी गई सूची अभी अपडेट नहीं हुई है. वास्तविक आंकड़े वर्तमान संख्या से कहीं अधिक हैं. चुनाव आयोग ने आगे भी बीएलए-2 बनाने का मौका दिया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा.
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