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SIR के तहत हरियाणा में वोटर लिस्ट का बड़ा रिवीजन: घर-घर जाएंगे BLO, 15 जून से शुरू होगा घर-घर सत्यापन अभियान

SIR के तहत हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अभियान शुरू हो रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने विस्तार से जानकारी दी.

Haryana Voter List Revision 2026
Haryana Voter List Revision 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 12:19 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट का नए सिरे से पुनरीक्षण किया जाएगा. 15 जून से BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जिनका फॉर्म जमा नहीं होगा, उनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. अंतिम वोटर लिस्ट 22 सितंबर 2026 को जारी होगी.

15 जून से शुरू होगा घर-घर सत्यापन अभियान: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि "SIR के तहत पूरे हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा. इसके लिए 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक BLO घर-घर जाकर लोगों का सत्यापन करेंगे. हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का कैप तय किया गया है ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके. BLO कम से कम तीन बार घर-घर जाएंगे. जिन मतदाताओं के फॉर्म BLO के पास जमा नहीं होंगे, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके बाद लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने और नाम जुड़वाने का अवसर भी मिलेगा."

21 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: निर्वाचन विभाग के अनुसार 21 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए जा सकेंगे. वहीं 18 सितंबर तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 22 सितंबर 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी. इस बार नए मतदाताओं को भी विशेष रूप से जोड़ा जाएगा. जो युवा 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे.

राजनीतिक दलों को भी दी जिम्मेदारी: ए श्रीनिवास ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भी अहम भूमिका रहेगी. उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे हर बूथ पर अपने प्रतिनिधि BLO के साथ लगाएं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और बाद में किसी तरह का विवाद न हो. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वॉलंटियर्स की मदद भी ली जाएगी, जो लोगों को फॉर्म भरने और BLO की सहायता करने में सहयोग करेंगे. इसके अलावा हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां मतदाता अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे.

पुराने रिकॉर्ड से भी होगा मिलान: निर्वाचन विभाग 2002 की मतदाता सूची से भी डेटा का मिलान करेगा. यदि किसी व्यक्ति का नाम देश के किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में है, तो उसकी भी मैपिंग की जाएगी. विभाग ने बताया कि एक जून 2026 को मौजूदा मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी, जिसके बाद BLO को सत्यापन कार्य के लिए सूची सौंपी जाएगी.

SIR कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

  • क्वालीफाइंग डेट: 1 जुलाई 2026
  • तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग: 5 जून से 14 जून 2026
  • BLO की हाउस टू हाउस विजिट: 15 जून से 14 जुलाई 2026
  • पोलिंग स्टेशन रेशनलाइजेशन: 14 जुलाई 2026
  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन: 21 जुलाई 2026
  • आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026
  • क्लेम और ऑब्जेक्शन निपटारा: 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026
  • फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन: 22 सितंबर 2026

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में वोटर लिस्ट अपडेट अभियान 15 जून से, एक महीने तक चलेगा क्लेम-ऑब्जेक्शन, गलत जानकारी से कट सकता है नाम

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