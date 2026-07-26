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हरियाणाा में SIR: गणना फॉर्म नहीं भरने वालों का नाम ड्राफ्ट सूची से गायब, शिफ्ट और अनुपस्थित मिले लोगों के पास 30 अगस्त तक मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ( ETV Bharat )