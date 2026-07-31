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दिल्ली में SIR: फॉर्म वापस करने में लोगों की धीमी रफ्तार, बीएलओ हो रहे परेशान

बीएलओ का कहना है कि लोग फॉर्म वापस करने में लापरवाही बरत रहे हैं. सभी 13 जिलों में कुल 55.97% ही फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं

फॉर्म वापस करने को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही
फॉर्म वापस करने को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 6:34 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. 13 में से 10 जिलों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार फॉर्म वितरण काम 100% पूरा हो चुका है. वहीं, तीन जिलों में अभी बहुत थोड़ा सा फॉर्म वितरण का काम बाकी है. इसके पीछे कुछ लोगों के अपने एड्रेस पर उपलब्ध न होने और उनके दूसरी जगह शिफ्ट होने को कारण बताया जा रहा है. इसलिए इन तीन जिलों में हंड्रेड परसेंट फार्म वितरित नहीं हुए हैं.

जबकि बीएलओ का कहना है कि लोग फॉर्म वापस करने में लापरवाही बरत रहे हैं. इससे फॉर्म वापसी की गति धीमी है. वहीं, फॉर्म वापसी की बात करें तो सभी 13 जिलों में कुल 55.97% ही फॉर्म वापस आकर डिजिटाइज हुए हैं यानी कि इतने फॉर्म की मैपिंग होकर अपलोड हुए हैं. इनमें सबसे अधिक 67.40 % फॉर्म वापसी आउटर नॉर्थ जिले में हुई है. जबकि सबसे कम फॉर्म वापसी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुई है. बाकि जिलों में 42 से लेकर के 65 परसेंट तक फार्म वापसी के बाद डिजिटाइज हो चुके हैं.

पांडव नगर में मौजूद BLO अधिकारी ने बताया कि समय नहीं बचा है, जो लोग फॉर्म नहीं दे रहे उनके वोट कट सकते हैं (ETV BHARAT)

इसका मतलब यह है कि फॉर्म वापसी के बाद इतने लोगों की मैपिंग हो चुकी है और उनके वोट नहीं कटेंगे. यह सुनिश्चित हो चुका है. बाकी के फॉर्म वापस आने बाकी हैं. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को रात 8 तक प्राप्त आंकड़ों में सेंट्रल नॉर्थ डिस्टिक, साउथ वेस्ट डिस्टिक और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में फार्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% नहीं हो पाया है.

सबसे तेजी से अगर एसआईआर के काम की बात करें तो इसमें आउटर नॉर्थ जिला सबसे आगे है. यहां पर 67% से भी ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें 65.54 % से भी ज्यादा फॉर्म वापस आने के बाद डिजिटाइज हो चुके हैं. सबसे कम फॉर्म वापसी की बात करें तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम 42.78 प्रतिशत ही फॉर्म वापस आकर डिजिटाइज हुए हैं. बता दें कि दिल्ली में एसआईआर के फॉर्म वापस जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है.

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तीन जिलों में फार्म वितरित नहीं हुए (ETV BHARAT)

फॉर्म वापस करने को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही

एसआईआर की मौजूदा स्थिति को लेकर ईटीवी भारत ने ईस्ट जिले की लक्ष्मी नगर विधानसभा के पांडव नगर में बूथ नंबर 121, 122 और 123 में एसआईआर के स्टेटस के बारे में वहां के बीएलओ से ग्राउंड पर जाकर बातचीत की.

122 बूथ पर बीएलओ का काम कर रहीं अर्चना ने बताया कि हमने 1385 फार्म वितरित किए थे. उसमें से 384 फॉर्म अभी तक हमारे पास आए हैं. 52 लोगों के डेथ की जानकारी दी गई थी. उनकी हमने रिपोर्ट लगा दी है. बाकी कुछ लोगों की रिपोर्ट अभी लगाना बाकी है. अंतिम तिथि नजदीक आ रही है लेकिन लोग अभी तक फॉर्म वापस करने के लिए ज्यादा अवेयर नहीं हैं. इससे काम तेजी से नहीं हो पा रहा है.

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फॉर्म वापस करने में लोग बरत रहे लापरवाही, BLO परेशान (ETV BHARAT)

वहीं, बूथ संख्या 123 की बीएलओ मंजू ने बताया कि हमारे बूथ पर 519 वोट थे. सभी के फॉर्म बांट दिए गए थे. लेकिन, अभी तक हमको 150 फॉर्म वापस मिले थे, जो हमने अपलोड कर दिए हैं. बाकी 5 से 6 लोगों की डेथ की जानकारी है. इनकी रिपोर्ट लगा दी है. बाकी लोग हमें अभी और फॉर्म वापस नहीं दे रहे हैं, जिससे काम को कंप्लीट करने में देर हो रही है. लोगों से बार-बार कह रहे हैं की लास्ट डेट तक फार्म जमा करने के लिए मत बैठे रहिए. जल्दी-जल्दी फॉर्म जमा कर दीजिए तो यह काम खत्म हो जाए और उनका वोट कटने से बचाया जा सके.

मतदान केंद्र राजेंद्र आश्रम की बीएलए-1 राजविन्दर कौर ने बताया कि तीनों बूथ से करीब 450-500 फॉर्म वापस आए हैं. बाकी अभी फॉर्म वापस आने बाकी हैं. घर घर जाकर लोगों को फॉर्म भरकर वापस करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं. कुछ लोगों का तो कहना है कि हमारे पास वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है तो हमें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. इस तरह से लोगों के साथ दिक्कत आ रही है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको एसआईआर के लिए फिर से फार्म भरकर जमा करना है.

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